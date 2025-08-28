Un muerto en una explosión en una empresa de pirotecnia en Redován (Alicante)

Este jueves, poco después de las nueve de la mañana, se ha producido una explosión en las instalaciones de la pirotecnia Ferrández, ubicadas en el término municipal de Redován. Así lo han confirmado tanto la alcaldesa, Nely Ruiz, como el Consorcio Provincial de Bomberos.

Según la información inicial, la explosión se habría originado en una caseta en la que, en ese momento, no había trabajadores de la empresa. Los equipos de emergencias, entre ellos ambulancias, se han desplazado hasta la zona.

En el lugar del suceso ya intervienen bomberos, agentes de la Policía Local y efectivos de la Guardia Civil. El recinto afectado se encuentra en la ladera de la Sierra de Callosa, en el camino que conecta el centro urbano de Redován con el barrio de San Carlos y la carretera N-340.