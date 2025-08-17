Mueren dos trabajadores en el incendio de una fábrica de aceite en Pinos Puente (Granada)

Dos trabajadores de una nave de aceite del municipio de Pinos Puente (Granada) han muerto en un incendio que se ha declarado en las instalaciones durante la madrugada del sábado, tal y como ha informado en una nota el Servicio de Emergencias 112 de Andalucía.

Los hechos tuvieron lugar a las 2:00 horas de la mañana, cuando cerca de una veintena de llamadas alertaron al 112 de un incendio en una fábrica de aceite que está ubicada en la calle Estación de Ferrocarril. Asimismo, se advertía de la presencia de dos operarios en el interior de los que no se tenían noticias.

Desde el servicio de emergencias rápidamente se puso en marcha a los Bomberos, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, así como al Centro de Emergencias Sanitarias 061. A su llegada, los efectivos no han podido más que confirmar la muerte de ambos trabajadores.

A primera hora de la mañana ha quedado extinguido el incendio y desde el 112 han avisado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.