Mueren dos personas por golpes de calor en Andalucía: tenían 61 y 22 años

Una mujer de 61 años ha muerto a causa de un golpe de calor, mientras trabajaba en la vía pública en Cádiz, mientras que un joven de 22 años ha muerto también en Jaén por este mismo motivo, según ha informado la Consejería andaluza de Salud.

Ambas personas presentaban antecedentes personales de salud considerados como factores de especial riesgo. Aunque la Consejería no ha especificado cuándo se han producido las muertes, los datos recogidos por el servicio de Vigilancia de Salud muestran que fue en el período comprendido entre el 13 de julio y el 11 de agosto.

Desde el pasado domingo 3 de agosto, España está bajo los efectos de la segunda ola de calor del verano de 2025. Aunque en principio iba a terminar el día 10 de agosto, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) amplió su duración hasta el jueves 14 de agosto.

Hasta 44 provincias han llegado a estar bajo alerta por altas temperaturas, destacando Canarias que ha llegado a estar en alerta roja por alcanzar los 40 grados de máxima y 30 de mínima. En determinados lugares se han llegado a sobrepasar los 42 o 43 grados con amplitud.

Estas muertes se suman a las 1.061 casos registrados en julio por altas temperaturas, según los datos ofrecidos por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) del Instituto Carlos III de Madrid. Es un 57% más que el mismo período del año anterior.

Recomendaciones de las autoridades

Por otro lado, en Madrid un joven de 25 años está en estado crítico tras sufrir un golpe de calor. Según datos del SAUR llegó a alcanzar los 41,9 grados de temperatura interna. El chico fue atendido tras empezar a sufrir desorientación, mareo y malestar mientras estaba dentro del metro. Fueron los propios trabajadores los que se dieron cuenta de que no estaba bien.

Las autoridades recomiendan no salir a la calle en las horas centrales del día para evitar la exposición directa del sol y prestar atención a personas vulnerables -niños, ancianos, embarazadas, personas con enfermedades crónicas-. También es importante mantenerse hidratado y avisar a emergencias si se padece algún síntoma compatible con un golpe de calor, como dolor de cabeza intenso, sudoración, confusión al hablar o mareos, entre otros.