Mueren dos personas al estrellarse la avioneta que pilotaban en Requena (Valencia)

Dos personas han fallecido al estrellarse la avioneta ultraligera que pilotaban en la zona de El Pontón, en el municipio de Requena (Valencia). Tal y como han informado fuentes sanitarias de la Generalitat Valenciana a la 'Agencia EFE', el accidente ha tenido lugar a las 11:25 horas y, pese a movilizar al Samur, cuando han llegado tan solo han podido certificar la muerte de los dos ocupantes, ambos vecinos de Valencia.

El choque ha provocado que la matrícula y gran parte de la nave hayan quedado calcinadas, de hecho, se ha producido un pequeño incendio que ha sido rápidamente sofocado por el Consorcio de Bomberos de Valencia. Asimismo, la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para aclarar lo sucedido.

Previamente, el Centro de Coordinación de Emergencias había explicado en X, que alrededor de las 12:24 horas se había recibido un aviso de accidente a la altura del kilómetro 443 de la carretera nacional 332, en dirección Albacete.

No obstante, además de los bomberos y el Samur, también se han movilizado patrullas de la Guardia Civil y Policía Local, así como una autobomba.