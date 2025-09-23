Muere un voluntario español en el ejército de Ucrania en una misión de rescate de heridos

El alcalde de Villapalacios (Albacete), José Pajares, ha confirmado a EFE la muerte en Ucrania de un hombre de 38 años, vecino del municipio, donde se encontraba desde hacía unos meses como voluntario con el ejército de este país, y ha detallado que en ese momento estaba realizando una misión de rescate de heridos.

El alcalde ha dicho que Juan Luis Amador Matías murió este domingo por la mañana y que están intentando, junto a la familia, agilizar las gestiones para repatriar el cuerpo.

Padre de una niña pequeña

Ha agregado que en el momento en que murió estaba realizando una misión de rescate de heridos, y ha detallado que es padre de una niña pequeña, que también reside en Villapalacios junto al resto de la familia.

"Llevaba unos meses en Ucrania, y este mes de septiembre estuvo (en el pueblo) diez o doce días de permiso. Y justo acababa de volver a Ucrania ahora", ha dicho el alcalde, quien ha añadido que "ahora nos estamos centrando en ayudar a la familia para repatriar el cuerpo, que no va a ser fácil".

En un comunicado de la Unidad pastoral Juan XXIII, que engloba a varias parroquias de la zona, publicado en redes sociales, se detalla que Juan Luis Amador ha sido abatido por un dron.

Por su parte, el presidente regional del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha escrito en redes sociales que ha recibido "con profunda tristeza" la noticia del fallecimiento de Juan Luis Amador Matías, a quien ha dado las gracias por su "entrega y labor ejemplar como militar, siempre al servicio de los demás" además de expresar su "cariño" a la familia y allegados.