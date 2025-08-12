SUCESOS

Muere un temporero en Alcarràs (Lleida) mientras trabajaba en una finca en plena ola de calor

Un hombre ha fallecido tras sentirse indispuesto mientras trabajaba en una finca agrícola situada en Alcarràs, en Lleida.

A.M. | EFE

Madrid |

Imagen de archivo de la localidad leridana de Alcarràs.
Imagen de archivo de la localidad leridana de Alcarràs. | EFE/ Àlex López

Un hombre murió este lunes por la tarde tras sentirse indispuesto mientras trabajaba en una finca agrícola de Alcarràs (Lleida), en plena ola de calor, en un día en el que en la zona se superaron los 40 grados centígrados, si bien todavía no se han determinado las causas de su fallecimiento.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, los hechos ocurrieron hacia las 16:45 horas, cuando el hombre se encontraba trabajando en una finca agrícola situada junto a la carretera L-800.

Efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) acudieron al lugar aunque no pudieron hacer nada para salvar la vida del trabajador.

El SEM notificó este fallecimiento a los Mossos d'Esquadra, que están pendientes de que el forense determine las causas de la muerte para confirmar si se ha tratado de un accidente laboral, si su fallecimiento fue debido a un golpe de calor y de si sufría patologías previas.

Por su parte, un portavoz del Ayuntamiento de Alcarràs ha señalado que han tenido conocimiento de la muerte del temporero a través de los Mossos d'Esquadra.

