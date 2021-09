Muere la periodista Olatz Vázquez tras un año de lucha contra el cáncer

La periodista y fotógrafa, Olatz Vázquez, de 27 años, ha fallecido esta madrugada debido al cáncer gástrico con metástasis abdominal que padecía desde hacía un año.

Sus fotos y textos en redes sociales sobre su lucha contra la enfermedad conmovieron a todo el país, y la periodista se convirtió en símbolo de la lucha contra el cáncer desde que relató que su diagnóstico se había retrasado debido a la pandemia del coronavirus.

Durante un año, la periodista ha narrado su día a día en la lucha contra el cáncer y sus últimas palabras reflejaban la dureza de la enfermedad: "La enfermedad, que me acompaña ha hecho de la suyas cuando yo más más débil estaba. Me he convertido en una persona totalmente dependiente de los míos, ya que vivo 24/7 conectada a alimentación parententeal y una vía nasogástrica, que es lo que me hace estar hoy aquí". Este es el último mensaje que Olatz escribió sobre su estado, el 19 de agosto.

Olatz fue diagnosticada de cáncer el 9 de junio de 2020, cuando ya estaba en estadio IV. En los 18 meses anteriores en los que ella había manifestado sus molestias y que le habían hecho dar el paso de ir a consulta, ningún médico fue capaz de dar con su dolencia.

Según relataba la propia Olatz en diferentes entrevistas, estuvo año y medio escuchando que no tenía nada grave. En los momentos en los que la enfermedad empezó a manifestarse vivía en Madrid, pero tras cogerse una baja laboral por los dolores y el cansancio que sufría, volvió a su Bizkaia natal y el estado de alarma del 14 de marzo obligó a que le aplazaran la prueba de gastroscopia hasta junio del 2020.

Aunque durante ese tiempo acudió a urgencias en varias ocasiones, no fue hasta el día que le practicaron la gastroscopia cuando le diagnosticaron la enfermedad. Ese día, la joven comenzó la batalla contra el cáncer y decidió contar su historia y proceso en redes sociales.

Tras someterse a más de una veintena de ciclos de quimioterapia que no dieron resultado, en junio de este año fue aceptada en un ensayo experimental en el Hospital Vall d'Ebron en Barcelona, pero tras los malos resultados de su último TAC, el tratamiento terminó.

Después, ya en Bizkaia, estuvo ingresada durante varias semanas y no fue hasta el 19 de agosto, cuando la mandaron a casa, informó a sus seguidores de su estado de salud. Ese día, Olatz escribió el último mensaje sobre su salud.

Plasmó el cáncer en redes sociales con sus fotografías

Olatz también era fotógrafa y eso le permitió enfocar el cáncer en redes sociales desde otro punto de vista y plasmó su lucha con retratos en blanco y negro que, aunque podían parecer crudos, estaban cargados de verdad y que conmovieron e impactaron a la audiencia.