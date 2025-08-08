Muere el periodista Manuel Esteban Fernández 'Manolete', icono del periodismo deportivo

Manuel Esteban Fernández 'Manolete', el que fue periodista deportivo, ha fallecido este jueves a los 68 años mientras luchaba contra el Parkinson. El también comentarista, se retiró de su puesto laboral en 2021 por culpa del agravio de su enfermedad.

Nació en Madrid y es reconocido por su importante aportación al periodismo deportivo en España, un gran comunicador que comenzó su carrera periodística en la agencia EFE. Pasó por los grandes medios deportivos del país como el Marca, donde estuvo ocho años, o el AS, donde se consolidó como redactor jefe del Atlético de Madrid, el club de sus amores.

También formó parte de la plantilla de la Cadena SER siendo una de las principales figuras en El Larguero o Carrusel Deportivo, y es que en sus casi cuarenta años de profesión dejó huella en multitud de medios de comunicación como Radio Popular de Madrid, Onda Madrid, Radio España, Telemadrid, Don Balón, Punto Pelota y Sport.

Será recordado, entre otras cosas, por ser pionero en el mercado de fichajes. En su época era el encargado de destapar los rumores de posibles traspasos o situaciones de mercado de jugadores y entrenadores.

Su adiós en septiembre de 2021 se debió a que la enfermedad no le permitía realizar el trabajo como le gustaría, "por la enfermedad voy a tener que dejar de trabajar", explicó en su despedida. "Desde el año 92 he estado trabajando en la Cadena SER. Os doy las gracias a todos los que habéis estado trabajando conmigo, he aprendido muchísimo" relató, "no me olvido de los oyentes y los aficionados al fútbol, que son maravillosos, y que todos vosotros estáis en mi corazón" terminó diciendo.

A su homenaje de despedida, además de multitud de compañeros de profesión, llegó Enrique Cerezo, que le hizo entrega de un escudo del Atlético de Madrid.