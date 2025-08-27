Muere un niño de 13 año tras ingerir fideos crudos en un reto viral de TikTok

Un niño de 13 años falleció el pasado 19 de agosto después de ingerir tres paquetes de fideos instantáneos sin cocinarlos en El Cairo. El menor fue hallado inconsciente en su vivienda, sin signos de violencia, y las primeras hipótesis apuntaban a una intoxicación alimentaria.

Las autoridades descartaron rápidamente que los fideos en sí representaran un riesgo sanitario, ya que cumplían con los estándares de calidad. La explicación más probable, según los especialistas, es una obstrucción intestinal aguda. Al entrar en contacto con el aparato digestivo, la pasta pudo haber absorbido gran parte del agua disponible en el organismo, ya de por sí deshidratado. Esta expansión habría favorecido la formación de un tapón intestinal que no fue diagnosticado a tiempo.

Desde un punto de vista fisiológico, este fenómeno ocurre cuando alimentos con alta capacidad de absorción se expanden en el intestino sin suficiente líquido, generando presión excesiva y dificultando el tránsito intestinal. El resultado puede ser un bloqueo severo que comprometa el flujo sanguíneo y desencadene complicaciones letales.

El peso de las redes sociales

En paralelo, surge otra pista, la influencia de TikTok. En esta plataforma se ha popularizado el "reto del ramen", que consiste en grabarse comiendo fideos instantáneos crudos para después compartir el vídeo y acumular visualizaciones. Un desafío que, pese a parecer inofensivo, esconde serios riesgos para la salud, sobre todo entre adolescentes vulnerables que buscan reconocimiento social.

Expertos advierten que estas dinámicas virales esconden discursos nocivos disfrazados de entretenimiento, que manipulan a los jóvenes y pueden empujarles a poner en riesgo su integridad física.