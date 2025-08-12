ACCIDENTE

Muere una niña de seis años tras ser atropellada por una ambulancia en Valencia

El accidente se ha producido esta tarde en el cruce entre las calles San Agustín y San Vicente, por causas que todavía se investigan.

EFE

Madrid

Una niña de seis años de edad ha fallecido este martes atropellada por una ambulancia en el centro de València, según han informado fuentes municipales y el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El CICU ha movilizado al lugar dos ambulancias Samu y ha practicado a la menor las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero finalmente no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.

La niña ha invadido la calzada tras unos contenedores

Varios medios de comunicación publican que al parecer, según el relato de los testigos del suceso, la niña ha invadido la calzada tras unos contenedores, sin que el conductor de la ambulancia la viera hasta que estaba prácticamente a su altura, por lo que no ha podido evitar el atropello.

