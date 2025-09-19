Muere en Nápoles una estudiante de Erasmus española tras un atropello

Una estudiante de 20 años del grado en Turismo de la Universidad de León ha fallecido tras sufrir un atropello en la madrugada de este viernes en el centro de la ciudad italiana de Nápoles, donde cursaba una beca del programa Erasmus+, según informan fuentes de la Universidad de León (ULE).

Según ha publicado el medio local 'León Noticias', la joven estaba cruzando un paso de cebra cuando fue atropellada. Fue trasladada de urgencia al Ospedale del Mare, donde llegó en un estado de extrema gravedad y tras varias operaciones e intentos por salvarle la vida, terminó falleciendo.

En el momento del atropello la joven iba con otros dos compañeros que resultaron ilesos. El conductor, un joven de 18 años, está siendo investigado por homicidio imprudente. Se le ha retirado el permiso de conducir, se la ha sometido a las pertinentes pruebas toxicológicas para saber si se encontraba bajo los efectos de sustancias tóxicas, y el vehículo ha sido incautado.

Ha sido el Consulado español en Nápoles quien ha notificado el fallecimiento a la Universidad de León, a través del Vicerrectorado de Internacionalización y Compromiso Global, que a su vez ya se ha puesto a disposición de la familia de la joven de Ponferrada.

La Universidad de León ha trasladado su pésame a los familiares, amigos, compañeros y profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, a los que ha ofrecido todo su apoyo y colaboración "en estos momentos de tristeza y pérdida irreparable, a la par que comparte su dolor y conmoción".

Se ha convocado un minuto de silencio el próximo lunes a las puertas de la Facultad de Ciencias Económicas de la ULE.

"La Universidad de León está de luto. Esta pérdida deja un vacío imposible de llenar. Era una joven llena de ilusión y entusiasmo, que representaba todo lo mejor de nuestra comunidad académica. Nuestro pensamiento y nuestro corazón están con su familia, sus amigos y todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla. La recordaremos siempre con cariño y respeto", concluye el comunicado de la ULE.