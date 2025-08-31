SUCESOS

Muere una mujer en Valdemoro (Madrid) tras ser agredida por su hermano

La mujer de 48 años fue herida en la zona del bajo esternón por un arma blanca, presuntamente, empuñada por su hermano, quien supuestamente padece problemas psiquiátricos, después de una fuerte discusión.

Carlos Martín

Madrid |

Una mujer de 48 años ha muerto en el Hospital de Valdemoro después de ser apuñalada por su hermano, quien ya ha sido detenido. Presuntamente, todo ocurrió después de una fuerte discusión, la mujer fue trasladada al centro médico donde ingresó en estado crítico, y, desafortunadamente, los sanitarios no han podido salvarla.

Tal y como ha informado la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, la mujer, nacida en 1977, fue agredida con un arma blanca en la zona del bajo esternón y posteriormente evacuada por los efectivos del Summa 112 al hospital donde ha fallecido. Por su parte, el hermano, nacido en 1979, supuestamente padece problemas psiquiátricos.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 17:00 horas de la tarde del sábado, cuando el servicio de Emergencias 112 recibió el aviso. Ambos son de nacionalidad española.

