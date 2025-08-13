Muere una mujer tras el incendio de su casa en Terrassa (Barcelona)

Los servicios de emergencias han recibido a las 6:19 horas de la mañana el aviso de incendio en un piso de la calle Castellassa, en Terrassa, en la provincia de Barcelona. Al parecer el aviso lo dieron los vecinos de los edificios colindantes cuando empezaron a ver el fuego.

Cuando los servicios de emergencia consiguieron llegar, encontraron a la víctima, una mujer de más de 60 años, según las fuentes oficiales, aunque no han podido determinar la edad exacta. Todo apunta a que el incendio surgió en una de las habitaciones de la casa. Los bomberos consiguieron apagarlo, pero los servicios médicos no fueron capaces de salvar la vida de la fallecida.

Jordi Moreno, el subjefe de la Unidad Territorial de los Bomberos de Terrassa, explica que "al llegar al incendio, en los trabajos de extinción, hemos encontrado a una persona muerta. No sabemos las causas; la investigación corresponde al cuerpo de los Mossos d'Esquadra". Mientras tanto, la Policía catalana sigue investigando para determinar las causas del incendio.

Desde la Asociación de Vecinos, se han puesto a disposición de cualquiera que puedan necesitarlo: "Desde la Asociación de vecinos hemos sabido que los vecinos han salido con lo puesto, sin zapatos... Así que hemos abierto la sede para ayudarles con agua y biberones para los bebés que había", ha declarado Juan García, su presidente.

Alguno de los vecinos señalan al marido de la víctima, Camilo denuncia ante el micrófono de Atresmedia que "es un vecino conflictivo, es una desgracia, peleaban mucho". Asegura que "en una semana han llegado a venir los policías 4 veces", el hombre explica que vio al marido "en la puerta diciendo tranquilamente que su mujer estaba allí dentro".

Otros vecinos secundan la hipótesis de Camilo e insisten en que se "veía venir", explican como escuchaban "amenazas directas en nuestra puerta" y los gritos de la fallecida que según cuentan decía: "¡que me mata, me mata!". Por ahora no hay nada demostrado y los Mossos d'Esquadra siguen con la investigación para esclarecer lo ocurrido y tomar las medidas pertinentes.