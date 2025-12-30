SUCESOS

Muere Juan Pedro Franco, conocido por tener el récord Guinness de ser el hombre más pesado del mundo

El doctor que atendió a Franco durante su enfermedad ha sido el encargado de comunicar la noticia y ha recordado que su caso fue un proceso médico "complejo y desafiante" que ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere "empatía, ciencia y trabajo coordinado".

ondacero.es | EFE

Madrid |

Fotografía de archivo que muestra a Juan Pedro Franco, en la ciudad de Guadalajara estado de Jalisco (México)
Fotografía de archivo que muestra a Juan Pedro Franco, en la ciudad de Guadalajara estado de Jalisco (México) | EFE/Ulises Ruiz Basurto

El mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo, murió este lunes en el Estado de Aguascalientes a los 41 años de edad debido a una infección renal.

En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que llevaba su caso, fue quien comunicó la noticia de su fallecimiento. Franco no solo llegó a ser conocido por su estado de salud, sino que incluso llegó a obtener en 2017 el récord Guinness por ser el ser humano con más peso del mundo en ese entonces, al pesar casi 600 kilos en la báscula.

"En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas", lo que derivó en su muerte mientras se encontraba hospitalizado, señaló el especialista.

Récord Guinness

En 2017, Franco, de entonces 32 años, pesaba cerca de 595 kilos cuando se puso en manos de Castañeda, quien le puso una dieta estricta basada en verduras y frutas para posteriormente realizarle dos operaciones: una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

Tras ello, Franco logró una disminución del 49% de su peso inicial. En 2020, incluso logró superar el covid-19, lo que reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años anteriores y el haber concluido de manera exitosa su proceso bariátrico.

Visibilización de la obesidad

Castañeda recordó que el caso de Juan Pedro fue un proceso médico "complejo y desafiante", el cual ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere "empatía, ciencia y trabajo coordinado", más allá del estigma que aún la rodea.

El doctor expresó sus "más sinceras condolencias" a la familia y seres queridos de Franco y reconoció la huella que dejó su historia gracias a su "perseverancia, resiliencia y honestidad" para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer