Muere Juan Pedro Franco, conocido por tener el récord Guinness de ser el hombre más pesado del mundo

El mexicano Juan Pedro Franco, conocido por haber sido el hombre más obeso del mundo, murió este lunes en el Estado de Aguascalientes a los 41 años de edad debido a una infección renal.

En un comunicado, José Antonio Castañeda, el doctor que llevaba su caso, fue quien comunicó la noticia de su fallecimiento. Franco no solo llegó a ser conocido por su estado de salud, sino que incluso llegó a obtener en 2017 el récord Guinness por ser el ser humano con más peso del mundo en ese entonces, al pesar casi 600 kilos en la báscula.

"En los últimos días, su estado de salud se vio comprometido a causa de una infección renal que evolucionó con complicaciones sistémicas", lo que derivó en su muerte mientras se encontraba hospitalizado, señaló el especialista.

Récord Guinness

En 2017, Franco, de entonces 32 años, pesaba cerca de 595 kilos cuando se puso en manos de Castañeda, quien le puso una dieta estricta basada en verduras y frutas para posteriormente realizarle dos operaciones: una de manga gástrica y otra de bypass gástrico.

Tras ello, Franco logró una disminución del 49% de su peso inicial. En 2020, incluso logró superar el covid-19, lo que reflejó el impacto de la mejoría alcanzada en los años anteriores y el haber concluido de manera exitosa su proceso bariátrico.

Visibilización de la obesidad

Castañeda recordó que el caso de Juan Pedro fue un proceso médico "complejo y desafiante", el cual ayudó a visibilizar la obesidad como una enfermedad que requiere "empatía, ciencia y trabajo coordinado", más allá del estigma que aún la rodea.

El doctor expresó sus "más sinceras condolencias" a la familia y seres queridos de Franco y reconoció la huella que dejó su historia gracias a su "perseverancia, resiliencia y honestidad" para compartir su vida, lo cual generó empatía en muchas personas y motivó a otros a enfrentar sus propios retos de salud.