Muere una joven de 20 años al caer a un pozo turístico de 35 metros de profundidad en Grisel (Zaragoza)

Los miembros del parque de bomberos de Tarazona (Zaragoza) han realizado la recuperación del cuerpo de una joven de 20 años que cayó al pozo de los Aines (Grisel), a 35 metros de profundidad. Según ha informado la Diputación Provincial de Zaragoza, se ha realizado la extracción con técnicas y material de rescate vertical.

Un pozo turístico

El Pozo de los Aines es una depresión de origen kárstico formada por el hundimiento de estratos calizos y yesosos debido a la acción de las aguas subterráneas.

Este gran pozo está ubicado en el municipio de Grisel y cuenta con una boca de 22 metros, 23 metros de profundidad y hasta 32 metros de desnivel. Actualmente, es un lugar turístico en la Comarca de Tarazona y el Moncayo, acondicionado con medidas de seguridad y un mirador panorámico.

El acceso se realiza mediante una cuerda, ya sea por la boca principal o por una abertura lateral excavada en la roca. En el interior, la vegetación del fondo contrasta con la de los alrededores gracias a la humedad acumulada, que favorece el crecimiento de numerosas especies propias de ambientes húmedos. Entre ellas destaca el helecho conocido como lengua de ciervo, ausente en otras simas, pero muy extendido en este lugar, donde tapiza las paredes y cubre el suelo.