Muere Javier Manrique a los 56 años, actor de 'Cámera Café' y 'El día de la bestia'

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas ha informado a través de un mensaje publicado en la red social X del fallecimiento del actor de cine, teatro y televisión Javier Manrique a los 56 años. Tal y como indica el texto, Manrique participó en películas como 'Mi gran noche', 'Todo es mentira', 'El día de la bestia',' Así en el cielo como en la tierra' o 'Más que amor, frenesí'.

Nació en Perú y participó en algunas de las series más relevantes de nuestro país desde finales delos 80 como 'Farmacia de Guardia', 'La casa de los líos', 'A las once en casa', 'Turno de oficio', 'Este es mi barrio', 'Hospital Central', 'Centro médico', o 'Camera Café', tal y como ha informado Europa Press.

Su carrera no solo estuvo ligada a la pequeña pantalla, sino también a la grande, con papeles en largometrajes como 'Todo es mentira', donde coincidió con Penélope Cruz, o 'Más que amor frenesí'. Además, fue un intérprete habitual en las películas de del director Álex de la Iglesia, con papeles secundarios en películas como 'El día de la bestia', 'Las brujas de Zagarramurdi', y 'Mi gran noche'.

En esta última etapa profesional había dejado un poco de lado la interpretación y se había centrado en la representación de actores. De hecho, tenía su propia agencia, Manrique Managemet, con la que representaba a jóvenes promesas como Marco Cáceres.