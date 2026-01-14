Muere la influencer brasileña Isabel Veloso a los 19 años a causa de un cáncer

La influencer brasileña Isabel Veloso ha fallecido a los 19 años de edad a causa de un cáncer. La joven, que se dio a conocer por compartir todo su proceso contra un linfoma de Hodgkin, deja un hijo de un año, fruto de su matrimonio con Lucas Borbas.

Veloso fue diagnosticada en octubre de 2021. Los médicos le detectaron un tumor en el cuello y el pecho que hacía presión en el corazón, dificultándole respirar con normalidad. Después de someterse a varios ciclos de quimioterapia y un trasplante de médula ósea, en enero de 2023 anunció su recuperación.

La recaída de la enfermedad

Sin embargo, la enfermedad regresó en 2024 en un grado que daba pocas esperanzas. Aun así, nunca dejó de luchar. La joven, que entonces estaba embarazada de su hijo Arthur, anunció el regreso de la enfermedad a través de sus redes sociales.

Desgraciadamente, esta vez no tenía cura. "Solo deseo que estos próximos y últimos meses sean los más felices de nuestros corazones", dijo entonces. Fue en agosto de 2025 cuando la joven anunció que entraba en cuidados paliativos, afirmando que era muy posible que solo le quedasen varios meses de vida.

La despedida de su marido

Tras su fallecimiento, su marido se ha despedido de Veloso con emotivas declaraciones en redes sociales. En uno de los mensajes publicados dijo: "Construimos una familia, un amor que no depende del tiempo ni de la presencia física para existir. Ella vive en mí, vive en nuestro hijo".