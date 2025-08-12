Muere el hombre que resultó herido con quemaduras en el 98% de su cuerpo tras el incendio de Tres Cantos

El hombre en estado grave que sufrió quemaduras en un 98 % de su cuerpo en el incendio declarado en la localidad madrileña de Tres Cantos ha fallecido a causa de las heridas. Su identidad y edad no ha podido ser aún determinada, mientras que la Comunidad de Madrid solo ha confirmado que fue rescatado por servicios de emergencias de una de las viviendas de la urbanización Soto de Viñuelas.

Así lo manifestó el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, al término de una reunión del Comité Asesor del Infoma en el puesto de mando avanzado en el recinto ferial de Tres Cantos.

El herido fue trasladado a la Unidad de quemados del Hospital de La Paz, aunque finalmente los médicos no pudieron hacer nada por salvar su vida con el paso de las horas y a causa de las heridas provocadas por las llamas.

Perimetrado el incendio en Tres Cantos

El incendio declarado este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos, que ha obligado a desalojar tres urbanizaciones próximas al fuego, ha evolucionado favorablemente y está perimetrado, tras quemar unas 1.000 hectáreas en pocas horas.

Según ha informado la Comunidad de Madrid, durante la noche han trabajado 33 dotaciones de Bomberos de la Comunidad de Madrid y Brigadas Forestales con 26 bombas, 3 nodrizas, 3 excavadoras y drones, y han colaborado 11 dotaciones de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, 9 bombas de la UME y Protección Civil de 9 municipios de la región a los que se unirán los medios aéreos.

Por la rápida propagación del fuego debido al viento y su cercanía a las viviendas han sido desalojadas tres urbanizaciones: Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad el Campo, esta última de San Sebastián de los Reyes.

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado en su cuenta de X de que ya ninguna carretera está cortada al tráfico.

De las 180 personas que han sido evacuadas, cien de ellas han necesitado realojo en los dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo Piris, ha comentado que el fuego, que ha afectado por el momento a más de 1.000 hectáreas, ha tenido en sus inicios un "comportamiento explosivo" debido a una tormenta seca que ha afectado este lunes a la Comunidad de Madrid y que también ocasionó fuegos, ya controlados, en La Pedriza y Puebla de la Sierra.