Muere un hombre tras producirse un alud en el barranco de Puimestre en Benasque (Huesca)

Un hombre ha muerto tras quedar atrapada en un alud originado en el barranco de Puimestre, fuera de pistas de la estación de esquí de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca). El suceso ha tenido lugar en torno a las 13:30 horas, momento en el que ha sido avisado el 112 Aragón.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil de Huesca, ha sido el personal de la propia estación de Cerler el que ha comunicado al 112 Aragón que se habían originado dos pequeños aludes en este barranco, fuera de pistas, y que una persona había quedado semienterrada bajo la nieve.

Hasta el lugar se ha desplazado personal de la estación de esquí y efectivos de los Grupos de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de Benasque que han rescatado inconsciente a esta persona aunque finalmente ha fallecido. En un principio, el Ejecutivo aragonés ha comunicado que había una persona afectada por este alud, pero minutos más tarde los grupos de rescate han confirmado su fallecimiento.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había declarado aviso naranja en Aragón por los efectos de la borrasca Harry. En concreto, el organismo estatal avisaba de "peligro importante" por nevadas en el pirineo oscense y acumulados de hasta 20 centímetros en 24 horas.

Cinco personas han muerto en el último mes en el pirineo aragonés

En el último mes han muerto cinco personas por aludes en Aragón. El pasado 29 de diciembre tres personas murieron en los alrededores del Balneario de Panticosa, entre las que se encontraban el pediatra Jorge García Dihinx y su pareja.

Tan solo dos días después murió otra persona, un montañero de 54 años, profesor de la Universidad de Zaragoza y trabajador social del Ayuntamiento de la ciudad que fue sepultado por una avalancha de nieve en la zona de la Punta del Cau (Tella-Sin), a 2.500 metros de altitud en el valle de Bielsa.