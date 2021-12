Muere a golpes un niño de cinco años a manos de su madre y de su pareja

Un niño de cinco años ha muerto en la provincia de La Pampa, en Argentina, presuntamente a manos de su madre y de su pareja sentimental. Ambas se encuentran en prisión preventiva acusadas de haber asesinado a golpes al niño.

Los hechos

Todo sucedió el pasado 26 de noviembre. La madre de Lucio Abel Dupuy y su pareja trasladaron al niño en estado crítico a la Unidad Médica Regional de Atuel, donde el personal sanitario hubo de practicarle maniobras de reanimación. Sin embargo, el mal estado del pequeño, obligó a su traslado a otro centro médico donde, finalmente, Lucio falleció.

A continuación, se le practicó la autopsia que ha esclarecido la causa de la muerte. Lucio murió debido a una "hemorragia interna" ocasionado por "politraumatismos". Además, el examen forense reveló que el niño tenía marcas de lesiones fechadas con anterioridad, entre ellas, quemaduras de cigarrillos, golpes y mordeduras. También demostró que Lucio había sido víctima de abusos sexuales "reciente y anteriores", y que recientemente había sufrido una patada que le afectó a la cadera, a una pierna y un glúteo. Según informa Antena 3 Noticias, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, el pequeño ya había ingresado en el hospital hasta en cinco ocasiones.

Habiéndose confirmado el asesinato del menor, la madre y la pareja fueron arrestadas de manera preventiva, acusadas del delito de homicidio que, en el caso de la madre, cuenta con el agravante de parentesco.

La pelea por la custodia de Lucio

El padre de Lucio, Christian Dupuy, ha corroborado que mantenía una pelea con su expareja por la custodia del niño y ha asegurado que, pese a su insistencia, la Justicia decidió otorgarle la custodia a la madre. El padre ha explicado que no observó evidencias de agresiones en su hijo puesto que, según explicaba, ambas mujeres ocultaban la procedencia de las heridas del pequeño Lucio alegando que se la había hecho jugando.

''La Justicia nunca me escuchó, siempre favoreció a la madre, por más abogados y mediaciones que realicé'', escribió Christian en su cuenta de Facebook. ''Perdóname, hijo, no llegué a tiempo, te amo. Perdóname por no poder hacer nada'', se lamentaba el padre.

Indignación en las calles

Este asesinato ha conmocionado a los vecinos de la ciudad de Santa Rosa que no han dudado en salir a las calles para exigir justicia por la muerte del pequeño Lucio. El pasado domingo convocaron una manifestación que culminó con el incendio de al menos tres coches patrulla y el apedreamiento de las dependencias policiales.

"¡Queremos justicia!", coreaba la ciudadanía.