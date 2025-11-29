Muere el expresidente de la Generalitat Valenciana José Luis Olivas a los 73 años

El expresidente de la Generalitat José Luis Olivas ha muerto a los 73 años, según ha confirmado la Generalitat Valenciana este sábado, que ha expresado su "más sincero pésame" por el fallecimiento. "Acompañamos en el dolor a su familia, amigos y allegados".

Ante lo ocurrido, la Generalitat ha decretado luto oficial en la Comunitat Valenciana de cara a este domingo. Durante la jornada, las banderas ondearán a media asta en los edificios públicos dependientes de la institución, en señal de respeto y pésame.

El Consell invita al conjunto de las instituciones valencianas a secundar esta medida y a arriar sus banderas a media asta en sus sedes oficiales. Con este gesto, la Generalitat, "en nombre del pueblo valenciano, manifiesta su profundo pesar por esta irreparable pérdida y traslada su sentido pésame a la familia y allegados del expresident".

Otros dirigentes e instituciones han expresado públicamente sus condolencias por el deceso del exmandatario 'popular'. La alcaldesa de València, María José Catalá, ha trasladado su "más sincero pésame a los familiares y amigos de José Luis Olivas, quien fue president de la Generalitat, y concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de València. Descanse en paz".

Quien también fue jefe del Consell y actual embajador de España en la OCDE, el socialista Ximo Puig, ha afirmado en sus redes que siente "el adiós tan pronto, con solo 73 años, del expresident de la Generalitat José Luis Olivas. Descanse en pau".

Primer president condenado en la Comunitat Valenciana

Olivas, nacido en Motilla del Palancar (Cuenca) en 1952, fue 'president' de la Generalitat Valenciana entre julio de 2002 y junio de 2003, tras la salida de Eduardo Zaplana hacia el Ministerio de Economía. Asimismo, ocupó otros cargos en el ejecutivo valenciano, como vicepresidente primero entre 1999 y 2002 y conseller de Economía y Hacienda desde 1995 hasta 1999, además de ser diputado en Les Corts Valencianes entre 1995 y 2003.

Fue también el primer expresident de la Generalitat Valenciana que resultó condenado por un caso de corrupción. En 2017, el Juzgado de lo Penal 6 de Valencia le impuso una condena de un año y medio de prisión por haber cobrado una comisión de 580.000 euros del empresario Vicente Cotino (sobrino de Juan Cotino) en una operación de venta de una firma dedicada a parques eólicos.

En abril de ese mismo año, tras conocerse la sentencia, Olivas remitió una carta al entonces president, Ximo Puig, en la que renunció a "todos los honores y derechos" que le "pudieran corresponder en virtud de lo dispuesto en la Ley 6/2002 que regula el Estatuto de Expresidentes".

En octubre de 2024 también fue juzgado y absuelto en el caso Erial, en el que compartió banquillo con otro expresident del PP, Eduardo Zaplana. Si bien el segundo fue condenado a penas de más de 10 años por cohecho, blanqueo, falsedad y prevaricación, Olivas y otros siete acusados en este mismo proceso resultaron absueltos al retirar la acusación la Fiscalía por no hallar pruebas de su actividad delictiva.

En enero de este año también fue absuelto en el juicio que se celebró en la Audiencia Nacional por una supuesta falsedad contable en el banco de Valencia en los ejercicios de 2009 y 2010.

El Banco de Valencia fue intervenido por el Banco de España a finales de noviembre de 2011 (un mes después de dimitir Olivas del cargo), al detectarse un agujero de capital de unos 600 millones que fue subsanado con una aportación de 1.000 millones del FROB, antes de ser adjudicada en una subasta a CaixaBank.

José Luis Olivas fue el tercer president tras Joan Lerma y Eduardo Zaplana. Después de él, accedieron al Palau Francisco Camps, Alberto Fabra, Ximo Puig y Carlos Mazón.