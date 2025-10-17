Muere Emilio Rodríguez Menéndez, el abogado defensor de personajes mediáticos que siempre estuvo rodeado por la polémica

El polémico abogado José Emilio Rodríguez Menéndez, conocido por ser defensor de personajes mediáticos como 'El Dioni' o 'la Dulce Neus', ha fallecido en Madrid a los 75 años.

Según ha adelantado Telecinco y han confirmado a EFE fuentes próximas al letrado, Menéndez ha fallecido en el Hospital Central de la Cruz Roja, San José y Santa Adela, en Madrid, tras pasar semanas ingresado.

Nació en Madrid, el 16 de octubre de 1952 y en su carrera profesional destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación.

Defendió entre otros a Nieves Soldevilla, 'la Dulce Neus', acusada de matar a su marido; a los policías condenados por la desaparición de Santiago Corella, 'el Nani', o a Dionisio Rodríguez, 'El Dioni', guardia de seguridad que en 1989 robó un furgón con 298 millones de pesetas, algo menos de 2 millones de euros. También llevó la acción popular en los casos 'Roldán', 'Filesa' y 'Fondos reservados'.

Siempre envuelto en la polémica

En no pocas ocasiones se vio envuelto en la polémica. En 2002 fue condenado a dos años de cárcel y una multa de 3.420 euros por un delito contra la intimidad relacionado con la grabación y publicación en 1998 por el diario "Ya", del que fue su presidente-editor, de fotogramas de un vídeo sexual, donde aparecía el director de El Mundo, Pedro J. Ramírez.

En 2005 la Audiencia Provincial de Madrid le condenó también a seis años de prisión por un delito continuado contra la Hacienda Pública, le impuso una multa de 24.753.698,52 euros y le condenó a indemnizar a Hacienda con 1.839.716,85 euros.

Finalmente fue detenido ese mismo año en Buenos Aires, pero al día siguiente fue puesto en libertad, al estar acusado de un "delito menor", excarcelable para la legislación local, y desde España se solicitó a Argentina su extradición.

En 2006 fue detenido en Fuentes de Oñoro (Salamanca), tras huir del aeropuerto de Lisboa, cuando agentes portugueses intentaron identificarle, por lo que ingresó en prisión.

En agosto de 2008 salió de la prisión de Teixeiro, en A Coruña, para disfrutar de un permiso de cuatro días, pero quebrantó su condena y no regresó. Cuatro días después se dictó una nueva orden de busca y captura contra él y finalmente fue nuevamente detenido en Buenos Aires (Argentina) por la Interpol.

En 2023 recibió una de sus últimas condenas, en esta ocasión por una estafa en un negocio de compra-venta de petróleo y hacerlo en calidad de abogado cuando estaba suspendido como tal.

Los hechos ocurrieron en 2014, cuando el famoso abogado ofreció a las tres víctimas actuar como intermediario en un proyecto de compra-venta y suministro de hidrocarburos con la entidad estatal YPF en Buenos Aires.

Vida sentimental azarosa

Tuvo también una vida sentimental azarosa. Estuvo casado en al menos cuatro ocasiones. La primera, en 1976, con Pilar Marqueta, con la que tuvo dos hijos. En 1978 se casó con la chilena Viviana Gimeno, de la que se separó en 1996, y dos años después contrajo matrimonio con Laura Fernández.

Esta última fue acusada de haber contratado a unos sicarios para matarle. El abogado fue herido gravemente el 17 de junio de 1999 cuando llegaba a su domicilio de Las Rozas (Madrid). Su entonces mujer fue condenada a once años y seis meses por planear con el autor de los disparos su asesinato.

En mayo de 2005 contrajo matrimonio con la exmasajista Vanessa Palomar, a la que dejó abandonada en 2006 junto a un maletín de 45.000 euros en el aeropuerto de Lisboa, para huir de la policía.

También fueron conocidos sus vínculos con mujeres del panorama mediático de la época como Nuria Bermúdez, quien saltó a la fama tras asegurar haber mantenido relaciones con Antonio David Flores, exmarido de la hija de Rocío Jurado, Rocío Carrasco.

Precisamente, Antonio David fue socio de Rodríguez Menéndez en la revista Dígame, que difundía informaciones de dudosa veracidad y que fue objeto de querellas por injurias y calumnias como la que le costó seis meses de prisión y el pago de una multa por difamar al periodista Fernando Jáuregui.