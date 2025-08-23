sucesos

Muere un ciclista durante la Vuelta Internacional Junior Ribera del Duero tras una caída masiva

La organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos)

ondacero.es | Agencias

Madrid |

Autoridades en las inmediaciones del accidente.
Autoridades en las inmediaciones del accidente. | EFE/ Wifredo García

Un ciclista ha muerto este sábado mientras participaba en la novena edición de la Vuelta Junior Ribera del Duero tras sufrir una caída masiva en el ecuador de la segunda etapa, que discurría entre Langa de Duero y la Laguna Negra de Vinuesa, en la provincia de Soria.

Debido al suceso, la dirección de carrera ha confirmado la suspensión definitiva de la etapa. En el accidente se vieron implicados varios corredores del pelotón y tres fueron trasladados en ambulancia al hospital Santa Bárbara de Soria, entre ellos el fallecido, que murió en el trayecto.

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su conmoción tras conocer la noticia del fallecimiento. "Todo mi cariño y apoyo a su familia, amigos, compañeros y al ciclismo español", ha trasladado el líder autonómico en un mensaje publicado en X (antes Twitter).

La novena edición de la carrera, que se celebra del 22 al 24 de agosto por las provincias de Burgos, Soria y Segovia, reúne a 174 ciclistas junior procedentes de 29 equipos de diez países. En la jornada del domingo, la organización de la prueba homenajeará al ciclista a las 10.30 horas en la plaza de la Hispanidad de Aranda de Duero (Burgos), por lo que ha invitado a la ciudadanía a unirse a este acto.

