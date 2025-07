Muere un bombero en un accidente de tráfico cuando se dirigía al incendio de Ávila

El incendio del Barranco de las Cinco Villas se ha cobrado una víctima de forma indirecta. Un bombero de 58 años de la localidad de la Mancomunidad de los Galayos ha fallecido tras sufrir un accidente de coche mientras se dirigía a apoyar en la extinción del incendio de la provincia.

Aún se investigan las posibles causas de porque el hombre perdió el control de su vehículo y cayó a un arroyo, donde fue encontrado. Según informa EFE, el manguerista se encontraba en su día libre, pero decidió acudir al incendio para ayudar y reemplazar a sus compañeros cansados que llevaban horas luchando contras las llamas.

Las condiciones ambientales no ayudan a apaciguar las llamas

Las condiciones ambientales caracterizadas por los fuertes vientos han favorecido la rápida propagación del incendio entre los términos municipales de Cuevas del Valle y Mombeltrán. Aunque todavía no se sabe con certeza cual ha sido la causa del incendio, todo apunta a que el fuego podría ser intencionado.

El incendio que lleva activo desde la madrugada de este lunes, de momento ha generado la evacuación del municipio de Mombeltrán (916 habitantes afectados), debido a la proximidad y la rápida propagación de las llamas.

En palabras del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, asegura que sigue "muy pendiente la evolución del incendio de Mombeltrán en Ávila, con viento muy fuerte" y que dispondrá de "todos los medios necesarios" confirmando "un amplio operativo trabaja en la zona desde que se declaró esta noche el incendio", concluye.

A su vez, el presidente castellanoleonés ha rogado que la población siga las indicaciones de los servicios de emergencia y que se mantengan informados a través de los canales oficiales.

El incendio se descontrola por el norte

El cambio en la dirección del fuego le ha dado un respiro a la localidad de Mombeltrán (Ávila). La mayoría de los vecinos que fueron desalojados por cuestiones de seguridad han podido volver a sus casas. Sin embargo, el incendio no se ha extinguido todavía y avanza hacia el norte.

En cuanto a los medios operativos se han desplegado unos cincuenta efectivos terrestres en el lugar de los hechos. Entre ellos, se encuentran dos técnicos, seis agentes medioambientales, once cuadrillas terrestres, once autobombas y dos buldóceres. Los equipos aéreos no han podido entrar al no haber luz durante la madrugada. La unidad militar de emergencia (UME) ha salido desde la base de Torrejón de Ardoz para ayudar en la extinción.

Mientras se espera la llegada de los primeros medios aéreos y se sigue con atención la evolución del fuego, el alcalde de Mombeltrán ha subrayado que el cambio en la dirección del viento (que ayer soplaba con fuerza) está empujando las llamas hacia la parte alta del monte. Esta zona ya fue gravemente afectada hace dieciséis años por otro incendio que arrasó unas 5.000 hectáreas y provocó la muerte de dos personas.