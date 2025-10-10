Muere asesinado en Sidney un luchador de la UFC a los 33 años

La comunidad del deporte de combate en Australia se encuentra conmocionada tras confirmarse la muerte de Suman Mokhtarian, quien fue abatido a tiros en la zona residencial de Riverstone, en el noroeste de Sídney. A sus 33 años, Mokhtarian se había retirado de la élite deportiva y se dedicaba a entrenar a jóvenes talentos, pero ya había sido objetivo de un ataque similar meses atrás.

Un asesinato planificado en plena calle

El suceso ocurrió poco después de las 18:00 horas cuando el expúgil caminaba cerca de Annaluke Street. Testigos escucharon varios disparos y alertaron a los servicios de emergencia, pero a pesar de la rápida intervención de los paramédicos, Mokhtarian falleció en el lugar.

Minutos después, la policía encontró dos vehículos incendiados muy cerca, un método habitual en los crímenes relacionados con el crimen organizado local. Las autoridades creen que se trató de un ataque selectivo, ya que Mokhtarian había sobrevivido a un intento de asesinato en 2024, cuando fue tiroteado al salir de su gimnasio en Wentworthville, lo que le obligó a cancelar peleas y extremar su seguridad.

Carrera deportiva: logros y combates destacados

Suman Mokhtarian debutó en la UFC en 2018 y compitió oficialmente en dos combates dentro de la máxima organización mundial de artes marciales mixtas, enfrentando a peleadores como el surcoreano Choi Seung-Woo, con quien perdió por decisión unánime en su última pelea en 2019.

En su carrera como profesional acumuló un récord de ocho victorias y dos derrotas. Era conocido por su estilo agresivo dentro de la jaula. Tras su paso por la UFC, Mokhtarian continuó entrenando y se convirtió en un influyente coach en la academia Australian Top Team, junto a su hermano Ashkan, guiando a la siguiente generación de luchadores locales. De este gimnasio salieron grandes figuras de la empresa de Dana White como Alexander Volkanovski, Robert Whittaker o Jack Della Maddalena

El retiro y el temor constante

Tras retirarse de la UFC, Mokhtarian había enfocado sus esfuerzos en formar a luchadores jóvenes y promover las artes marciales mixtas en Australia. Sin embargo, su vida fue marcada por el miedo y la violencia: desde febrero de 2024 se encontraba amenazado tras sobrevivir a un primer intento de asesinato, lo que incluso motivó la cancelación de eventos deportivos por temor a nuevos atentados.

Su muerte ha generado consternación y tributos tanto de alumnos como de compañeros de profesión, quienes destacan el impacto positivo de Mokhtarian en la comunidad y su carácter como líder y coach. La policía mantiene abierta la investigación para esclarecer el móvil del crimen y buscar a los responsables del asesinato de Suman Mokhtarian.