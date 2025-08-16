Muere ahogado un joven de 17 años en Navarra

Un joven de 17 años ha muerto ahogado en el pantano de Alloz (Navarra), según han indicado los servicios de Emergencias. El cuerpo del menor ha sido encontrado por varios efectivos del Grupo de Rescate Acuático del Servicio de Bomberos de Navarra hacia las 17:10 horas de este sábado.

Según apunta la Sala de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112, habían recibido un aviso de la desaparición del joven hacia las 15:30 horas, cuando se movilizaron a varios efectivos de bomberos del parque de Estella, al Grupo de Rescate Técnico (GRT), un helicóptero de rescate, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), una psicóloga de guardia y patrullas de la Guardia Civil.

Desafortunadamente, el joven fue hallado sin vida en una zona cercana al punto en el que había desaparecido. El cuerpo del joven será trasladado al Instituto Navarro de Medicina Legal, donde le será realizada la autopsia.

Por el momento, el Equipo Territorial de Policía Judicial de Estella de la Guardia Civil investiga las causas e instruye las diligencias del suceso.