Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

La actriz Verónica Fernández de Echegaray, conocida artísticamente como Verónica Echegui, ha fallecido este lunes 25 de agosto en Madrid a los 42 años. En los últimos días, había permanecido ingresada en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermedad, según ha informado el diario El Mundo. La Unión de Actores y Actrices ha confirmado a Onda Cero la muerte de la actriz.

Nacida en Madrid el 16 de junio de 1983. Desde niña tuvo clara su vocación por la interpretación y, tras finalizar el instituto, ingresó en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de la capital. Debutó con pequeños papeles en series como 'Una nueva vida' y 'Paco y Veva'.

Su salto a la popularidad llegó en 2006 de la mano de Bigas Luna, quien la eligió como protagonista de la película Yo soy la Juani. Este trabajo le valió una nominación a los Premios Goya como mejor actriz revelación. Más adelante, obtuvo nuevas candidaturas como mejor intérprete femenina protagonista por El patio de mi cárcel (2008) y Katmandú, un espejo en el cielo (2011), además de ser nominada a mejor actriz de reparto por Explota Explota (2020). En 2022 fue galardonada con un premio Goya al mejor cortometraje de ficción por 'Tótem Loba'.

En cuanto a su carrera televisiva, la actriz ha formado parte del el elenco de La catedral del mar y El inocente, y más recientemente en la conocida Los pacientes del doctor García, basada en el libro de Almudena Grandes.

La última vez que apareció en pantalla fue en la comedia romántica A muerte, dirigida por Dani de la Orden para Atresplayer, que se estrenó en febrero de este mismo año. En una de sus últimas entrevistas en el portal Fotogramas hacía una reflexión sobre la muerte: “Creo que esta sociedad se ha esforzado mucho en que tengamos miedo a la muerte. Yo, más que miedo a la muerte, tengo miedo a la enfermedad y al sufrimiento”.