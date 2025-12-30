Muere a los 94 años Cecilia Giménez, la autora de la famosa 'restauración' del 'Ecce Homo'

Cecilia Giménez, autora del inesperado éxito mundial de la restauración del 'Ecce Homo' de la Iglesia del Santuario de Misericordia de la localidad zaragozana de Borja, ha fallecido este lunes a los 94 años, ha confirmado el alcalde de la población, Eduardo Arilla. "Perdemos a una persona muy querida en el pueblo", una mujer "con una bondad inmensa", que ha tenido una vida "dura" y que ha sido "muy fuerte", porque supo aguantar la "presión" que supuso "el fenómeno del 'Ecce Homo'", ha destacado.

El 'Ecce Homo' de Borja, obra de Elías García, pasaba inadvertido para todos hasta que la divulgación en los medios de comunicación de la fallida restauración de Cecilia Giménez, en el año 2012, provocó una cascada imparable de reacciones en todo el planeta y atrajo las miradas del mundo sobre el municipio.

Tras unos primeros días en los que lo pasó bastante mal, las mofas se convirtieron en cariño, después de que el fenómeno viral colocara a Borja en el mapa y de que tanto sus vecinos como buena parte del país mostraran su simpatía por la pintora. El punto de inflexión llegó unos días después, el 25 de agosto de 2012, cuando miles de personas se trasladaron al santuario con motivo de la Romería de San Bartolomé y Cecilia "sale al patio de su casa" y ve a "todo el mundo aplaudiéndole", ha recordado el alcalde de Borja.

Más de 10.000 habitantes anuales

Cuando se cumplió una década había recibido más de 10.000 visitantes al año procedentes de diversas partes del mundo, hasta sumar en ese tiempo más de 200.000, logrando una proyección internacional insospechada para la localidad. Cecilia Giménez decidió actuar sobre la pintura original al ver el deterioro que sufría y con su intervención posicionó a su población en el "mapa" del turismo internacional.

Hasta el punto de ser el germen del cortometraje documental 'Mis Ecce Homos', dirigido por el doctor en Sociología Marco Rosatto a partir del trabajo de fin de carrera de Humanidades realizado por Antonia Rodríguez, o de la ópera 'Behold the Man', obra del libretista Andrew Flack y con la composición y dirección artística de Paul Fowler, que se estrenó en el Evelyn Smith Music Theatre de la Universidad Estatal de Arizona (ASU).

El alcalde ha resaltado que gracias al dinero recaudado con las entradas y la venta de artículos de promoción comercial del 'Ecce Homo' se destina íntegramente a la Fundación Hospital Sancti Spiritus y Santuario de la Misericordia, para mejorar sus instalaciones y ayudar a las personas mayores con menos recursos de la residencia, donde estuvo interna Cecilia junto a su hijo, que tiene parálisis cerebral, , hasta que fue trasladada a otro centro cuando comenzó a sufrir demencia senil

"Un fenómeno social que se ha convertido en un fin social" gracias a Cecilia, que "hasta el final ha sido bondad", ha subrayado Arilla, quien ha asegurado que ha fallecido como ella quería, junto a su hijo también usuario de la residencia de Borja. Borja despedirá a Cecilia Giménez este martes en el funeral que acogerá la Iglesia de Santa María.