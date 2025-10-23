SUCESOS

Muere a los 93 años Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23-F

Tejero es recordado principalmente por su participación en el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, cuando irrumpió en el Congreso de los Diputados para intentar interrumpir la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno.

Qué pasó el 23F: la historia del golpe de Estado fallido de Antonio Tejero

Tomás Sanjuán

Madrid |

Antonio Tejero, coronel retirado de la Guardia Civil, autor del fallido golpe de Estado del 23-F, llega al Cementerio de Mingorrubio en El Pardo para la inhumación de los restos del dictador español Francisco Franco, exhumados en el Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019 en El Pardo, España.
Antonio Tejero, coronel retirado de la Guardia Civil, autor del fallido golpe de Estado del 23-F, llega al Cementerio de Mingorrubio en El Pardo para la inhumación de los restos del dictador español Francisco Franco, exhumados en el Valle de los Caídos el 24 de octubre de 2019 en El Pardo, España. | Getty

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, ha fallecido esta mañana en Valencia a los 93 años, según ha adelantado El Mundo. Tejero, nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, es recordado por el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F.

Aquel día, Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con una pistola en mano, al mando de un grupo de guardias civiles, durante la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Su acción fue un intento de frenar el proceso de consolidación democrática en España tras la dictadura franquista. El golpe fracasó.

Tras el fracaso del golpe, Tejero fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, siendo el último de los implicados en ser liberado en 1996 tras cumplir 15 años de condena. Durante su estancia en prisión, se dedicó a la pintura y a la escritura, y tras su liberación, se retiró de la vida pública. Vivió entre Madrid y Torre del Mar (Málaga), donde continuó su afición por la pintura.

En sus últimos años, Tejero se mantuvo alejado de los focos mediáticos, aunque en ocasiones realizó intervenciones públicas, como una carta al diario Melilla Hoy en 2006 criticando el estatuto de Cataluña, o una denuncia en 2012 contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por conspiración e intento de sedición. En 2019, participó en una protesta contra la exhumación de los restos de Francisco Franco.

Aunque su nombre está asociado al intento de golpe de Estado, también vivió los complejos procesos de transición y reconciliación que atravesó el país en las últimas décadas.

El 23 de febrero de 1981

El golpe de Estado de aquel 23 de febrero de 1981 se produjo en un contexto de incertidumbre política tras la transición democrática iniciada tras la muerte de Francisco Franco en 1975. En ese momento, la sociedad española vivía un proceso de consolidación democrática, marcado por tensiones entre fuerzas conservadoras y sectores reformistas del país.

Durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, un grupo de guardias civiles liderados por Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, tomando como rehenes a los parlamentarios y al propio gobierno.

El objetivo de los golpistas era frenar la consolidación de la democracia y reinstaurar un régimen más autoritario, apoyándose en el descontento de ciertos sectores del ejército y de la Guardia Civil.

Sin embargo, el golpe fracasó en gran medida gracias a la intervención del rey Juan Carlos I, quien se dirigió a la nación defendiendo la Constitución y la legalidad democrática. Aunque también es cierto que la reacción de la sociedad civil, los partidos políticos y la cobertura mediática también contribuyeron a desactivar el intento de derrocamiento. Así se consolidó la democracia española.

Es un hito histórico que todavía se estudia como ejemplo de resistencia institucional frente a la subversión militar.

Antonio Tejero durante el intento de golpe de estado en Madrid el 23F
Antonio Tejero durante el intento de golpe de estado en Madrid el 23F | Agencia EFE
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer