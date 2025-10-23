Muere a los 93 años Antonio Tejero, protagonista del golpe de Estado del 23-F

El teniente coronel de la Guardia Civil, Antonio Tejero Molina, ha fallecido esta mañana en Valencia a los 93 años, según ha adelantado El Mundo. Tejero, nacido en Alhaurín el Grande (Málaga) el 30 de abril de 1932, es recordado por el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, conocido como el 23-F.

Aquel día, Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados con una pistola en mano, al mando de un grupo de guardias civiles, durante la sesión de investidura del presidente Leopoldo Calvo-Sotelo. Su acción fue un intento de frenar el proceso de consolidación democrática en España tras la dictadura franquista. El golpe fracasó.

Tras el fracaso del golpe, Tejero fue condenado a 30 años de prisión por rebelión militar, siendo el último de los implicados en ser liberado en 1996 tras cumplir 15 años de condena. Durante su estancia en prisión, se dedicó a la pintura y a la escritura, y tras su liberación, se retiró de la vida pública. Vivió entre Madrid y Torre del Mar (Málaga), donde continuó su afición por la pintura.

En sus últimos años, Tejero se mantuvo alejado de los focos mediáticos, aunque en ocasiones realizó intervenciones públicas, como una carta al diario Melilla Hoy en 2006 criticando el estatuto de Cataluña, o una denuncia en 2012 contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, por conspiración e intento de sedición. En 2019, participó en una protesta contra la exhumación de los restos de Francisco Franco.

Aunque su nombre está asociado al intento de golpe de Estado, también vivió los complejos procesos de transición y reconciliación que atravesó el país en las últimas décadas.

El 23 de febrero de 1981

El golpe de Estado de aquel 23 de febrero de 1981 se produjo en un contexto de incertidumbre política tras la transición democrática iniciada tras la muerte de Francisco Franco en 1975. En ese momento, la sociedad española vivía un proceso de consolidación democrática, marcado por tensiones entre fuerzas conservadoras y sectores reformistas del país.

Durante la sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del Gobierno, un grupo de guardias civiles liderados por Antonio Tejero irrumpió en el Congreso de los Diputados, tomando como rehenes a los parlamentarios y al propio gobierno.

El objetivo de los golpistas era frenar la consolidación de la democracia y reinstaurar un régimen más autoritario, apoyándose en el descontento de ciertos sectores del ejército y de la Guardia Civil.

Sin embargo, el golpe fracasó en gran medida gracias a la intervención del rey Juan Carlos I, quien se dirigió a la nación defendiendo la Constitución y la legalidad democrática. Aunque también es cierto que la reacción de la sociedad civil, los partidos políticos y la cobertura mediática también contribuyeron a desactivar el intento de derrocamiento. Así se consolidó la democracia española.

Es un hito histórico que todavía se estudia como ejemplo de resistencia institucional frente a la subversión militar.