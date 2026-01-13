Muere a los 89 años Sor Getsemaní, una de las cinco monjas clarisas mayores de Belorado

Sor Getsemaní, una de las cinco monjas clarisas de Belorado, murió el pasado viernes en el Hospital Universitario de Burgos. La monja, de 89 años, había ingresado en el complejo hospitalario por su delicado estado de salud.

Venía del convento de Castil de Lences tras su último traslado, que se produjo a mediados de diciembre. Según informaron las autoridades, el funeral de Sor Getsemaní tuvo lugar el pasado domingo en la ciudad de Burgos.

Así, Sor Getsemaní permanecía en Castil de Lences por apenas unos días y después de que el pasado 18 de diciembre la Guardia Civil la trasladara a ella, junto a las otras cuatro monjas, del convento de Orduña por "condiciones higiénico-sanitarias no adecuadas para personas vulnerables". Esto suponía la ejecución de la cautelar por parte del juzgado para el grupo de las monjas, de entre 87 y 101 años.

Al conocer el fallecimiento de Sor Getsemaní, las exmonjas de Belorado han emitido un comunicado en el que denuncian que se enteraron de la noticia "de manera casual" y un caso omiso de las advertencias de los cuidados y medicación que recibía este grupo de religiosas. Consideran que no se tomaron las precauciones necesarias al cambiar de convento.

El 10 febrero, fecha del desahucio de las exmonjas de Belorado

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) fijó para el 10 de febrero la fecha del desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado, tras dos resoluciones judiciales que ordenan que lo desalojen de forma voluntaria en el plazo de un mes o de lo contrario se procederá a su salida forzosa en febrero, ha informado este miércoles el Arzobispado de Burgos.

El pasado 30 de diciembre el juzgado de Briviesca emitió un auto de ejecución provisional, que ha sido comunicado este miércoles, por el que se ordena que las exmonjas dejen "libre y expedito" el monasterio, y lo desalojen en el plazo de un mes, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente.

El Arzobispado de Burgos ha explicado, en un comunicado, que contra este auto no cabe recurso y que existe además un decreto, del 5 de enero, por el que se ordena que "en el caso en que no se proceda a la entrega y desalojo" del monasterio, se señala como fecha de lanzamiento 10 de febrero a las 9:30 horas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca emitió, el 31 de julio de 2025, sentencia por la que daba la razón a la Iglesia católica en cuanto a la propiedad sobre el monasterio de Belorado y ordenaba a las ocho exmonjas -que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma- que residen en él a desalojarlo.

Inicialmente fijó el 12 de septiembre como fecha del desahucio si no procedían a abandonar el cenobio voluntariamente; la jueza lo retrasó hasta el 3 de octubre para cumplir con el plazo de recurso de la sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos, y finalmente lo suspendió a la espera de la resolución de los dos recursos que presentaron las exmonjas.