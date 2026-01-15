Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía

Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, ha muerto esta mañana en el Palacio de la Zarzuela a los 83 años. Así lo ha confirmado la Casa Real en un comunicado en el que lamentan el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de esta mañana.

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, residía en Madrid junto a su hermana, de hecho la reina Sofía anuló esta semana su agenda para estar junto a ella ante el empeoramiento de su salud.

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia, tía de Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi

