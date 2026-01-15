tenía 83 años

Muere Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía

La Casa Real ha confirmado en un comunicado que la hermana menor de la reina Sofía ha fallecido esta mañana en el Palacio de la Zarzuela.

ondacero.es

Madrid |

Irene de Grecia, la hermana de la reina Sofía, ha muerto esta mañana en el Palacio de la Zarzuela a los 83 años. Así lo ha confirmado la Casa Real en un comunicado en el que lamentan el fallecimiento de la princesa Irene de Grecia a las 11:40 de esta mañana.

Irene de Grecia, hija menor de los reyes helenos Pablo y Federica de Grecia, nacida en 1942, residía en Madrid junto a su hermana, de hecho la reina Sofía anuló esta semana su agenda para estar junto a ella ante el empeoramiento de su salud.

Hermana menor de Constantino de Grecia (fallecido en 2023) y de la reina Sofía, Irene de Grecia, tía de Felipe VI, nació en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) el 11 de mayo de 1942, en plena Segunda Guerra Mundial, y dedicó gran parte de su vida causas sociales, principalmente desde la Fundación Mundo en Armonía, que presidió desde 1986 hasta 2024.

Irene siempre permaneció muy unida a su familia, y vivió durante años en el Palacio de la Zarzuela junto a la reina Sofía, que en estos últimos meses de enfermedad ha permanecido a su lado y suspendido en ocasiones su agenda para acompañarla.

España le concedió la nacionalidad por carta de naturaleza, por su especial vinculación con el país y sus estrechos lazos con todos los miembros de la familia real española.

La Casa Real informará de las ceremonias que se organicen para su velatorio en España y el posterior traslado del féretro a Grecia para su entierro en el cementerio de Tatoi

NOTICIA EN AMPLIACIÓN. Sigue las últimas noticias en el directo de Onda Cero

