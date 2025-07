Muere a los 71 años el exluchador y actor Hulk Hogan

La comunidad del wrestling y el mundo del entretenimiento están de luto tras revelarse la muerte este jueves 24 de julio de 2025, de Hulk Hogan, quien falleció a los 71 años de edad en su residencia de Clearwater, Florida, a causa de un paro cardíaco,

según confirmaron fuentes cercanas y medios especializados como TMZ Sports.

Hulk Hogan, nacido como Terry Gene Bollea, fue atendido por servicios de emergencia en su hogar. Aunque fue trasladado en camilla hacia una ambulancia tras el incidente, los intentos médicos resultaron infructuosos. Durante las últimas semanas se habían desmentido rumores sobre su salud, destacando su recuperación tras una cirugía de cuello y problemas crónicos de espalda, que formaron parte del desgaste físico propio de su larga carrera en el cuadrilátero.

El legado inigualable de una superestrella de la lucha libre

Hogan protagonizó la mayor expansión mundial de la lucha libre durante las décadas de 1980 y 1990 bajo las siglas WWF/WWE, bajo el control de la familia Mc Mahon. Su carisma, físico imponente y frases emblemáticas como "Say your prayers and eat your vitamins" marcaron época y lo convirtieron en el referente absoluto del deporte.

Sus logros incluyen 12 campeonatos mundiales y victorias consecutivas en los Royal Rumble de 1990 y 1991, además de históricos combates como el enfrentamiento contra André the Giant en WrestleMania III frente a más de 93.000 fanáticos, uno de los eventos de lucha libre con más asistencia en la historia del deporte.

En 1996, con su inesperada transformación de héroe a villano al fundar el grupo New World Order, redefinió la narrativa y popularidad del wrestling televisivo. Su presencia fue esencial para llevar la lucha libre al mainstream mundial.

Hogan en el cine, la televisión y la cultura pop

Al margen del ring, Hulk Hogan incursionó con éxito en el cine y la televisión. Participó en películas como Rocky III y Suburban Commando, además de protagonizar el reality show "Hogan Knows Best", consolidándose como ícono multinacional de la cultura pop. Su imagen trascendió generaciones y públicos, siendo utilizado en campañas de sensibilización y como símbolo de la perseverancia y el entretenimiento.

Su figura, más allá de la controversia

Aunque su trayectoria estuvo marcada por episodios polémicos, como su expulsión temporal de la WWE en 2015 por expresiones racistas y su posterior readmisión tras disculpas públicas y trabajos sociales, Hogan utilizó su visibilidad para reflexionar sobre sus errores y buscar redención. Estas acciones lo permitieron retornar al Salón de la Fama y recuperar parte de la estima pública.

Rumores de salud y ausencia de carrera política

Durante los últimos meses proliferaron rumores sobre el estado de salud del luchador, que fueron explícitamente desmentidos por su entorno y por él mismo. Pese a las muchas intervenciones quirúrgicas por lesiones propias de su carrera, se mantenía activo en diferentes proyectos deportivos y mediáticos.

Además Hogan destacó como una figura relevante para el bando republicano estadounidense, apoyando a Donald Trump en numerosos mítines políticos y destacando como valedor del empresario en su campaña política contra Kamala Harris.

La noticia de su muerte ha provocado una ola de mensajes de duelo y reconocimiento en todo el mundo, y se espera que en los próximos días WWE y otras organizaciones rindan homenaje a quien fue, sin discusión, una de las figuras más decisivas y reconocibles del espectáculo global.