Muere tras 3 días en la UCI una mujer agredida por su pareja en Catarroja (Valencia)

Una mujer de 50 años ha fallecido en la UCI de un hospital tres días después de ingresar por la agresión que sufrió supuestamente a manos de su pareja en Catarroja (Valencia), quien fue detenido y quedó en libertad con medidas cautelares, según han informado fuentes de la Guardia Civil.

Tras la agresión, que se produjo la madrugada del viernes al sábado pasado en un domicilio de Catarroja, la mujer fue trasladada a un centro hospitalario y la policía judicial de Alfafar, que se hizo cargo a de la investigación, detuvo a su pareja.

El detenido pasó este martes a disposición del juzgado, que decretó su libertad con medidas cautelares, mientras que horas después de la decisión judicial la mujer murió en el hospital a causa de las heridas sufridas, según las mismas fuentes.

El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10.

En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.