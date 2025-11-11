Muere a los 112 años Angelina Torres Vallbona, la mujer más longeva de España

La mujer más longeva de España, Angelina Torres, ha fallecido a los 112 años y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado sus condolencias a los familias en un mensaje en 'X'.

Torres, nacida en Bellvís (Lleida) en 1913, vivía en Barcelona desde que era pequeña en Barcelona, cerca de la Sagrada Familia: "Tuve el privilegio de conocer a Angelina Torres el año pasado. Una mujer sabia, llena de fe y bondad, muy trabajadora y con una gran fortaleza", ha recordado Illa.

El presidente también ha destacado una frase que le dijo Torres y que asegura que le marcó, que era 'Nos tenemos que ayudar los unos a los otros, con las manos llenas, nunca estrechas', e Illa añade: "Como le prometí, así lo haré".

Torres era la española de más edad en vida

Según el portal especializado Longeviquest, Angelina Torres era la española de más edad en vida desde enero de 2025, tras los fallecimientos de la también catalana Maria Branyas (117) y la aragonesa Piedad Loriente Pérez (113 años).