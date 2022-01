El motivo definitivo de la ruptura de Christian Gálvez y Almudena Cid

Cuando Almudena Cid y Christian Gálvez decidieron poner fin a once años de matrimonio, muchos de nosotros nos quedamos, literalmente, boquiabiertos. A lo largo de más de una década de amor, habíamos sido testigos de la complicidad y aparente felicidad de la pareja.

Sin embargo, la ahora ex pareja se sumó a la llamativa e inesperada lista de separaciones que nos dejó el 2021, con Iker Casillas y Sara Carbonero o Tamara Gorro y Ezequiel liderando el club.

Los motivos de la ruptura

Poco se sabe sobre los motivos de la ruptura, aunque hace unos días, una fuente próxima a la ex pareja arrojó un poco de luz sobre el asunto. "La rutina ha hecho mucho daño y los dos lo han intentado hasta el final, pero no ha podido ser", relató una persona allegada al portal JALEOS. También apuntó que, antes de tomar esta decisión, la pareja lo había intentado todo, pero finalmente la ex gimnasta se decidió a tomar la iniciativa.

"Siempre hay quien emprende la iniciativa y en esta ocasión ha sido así. Él ha comprendido todo y sabe que es lo correcto", señaló.

En cualquier caso, la misma fuente explicó que la ex pareja mantiene una excelente relación, fruto del afecto y el cariño que se profesan ambos. "Para Christian, Almu es fundamental. Y así seguirá siendo pese a la ruptura. Darse cuenta de que no se adoran como antes ha sido demoledor, se han visto arrastrados por un desgaste", incidió.

El detonante de la separación

Más allá de los problemas rutinarios de la pareja, La Noticia Digital señala a un detonante concreto que habría podido desencadenar la separación.

Al parecer, el presentador madrileño siempre quiso convertirse en padre, pero la ex gimnasta no se movió de su negativa: ni durante su etapa como gimnasta para no interrumpir su carrera deportiva, ni en su posterior etapa como actriz. Ser madre no parece estar en los planes de Almudena.

De acuerdo a esta información, este podría haber sido el detonante de la ruptura, debido a que Almudena se cansó de las insistencias de Christian.

En cualquier caso, según señalan varios medios, el presentador todavía preserva la ilusión de ser padre. Por su parte, la gimnasta reconvertida en actriz tiene nuevos proyectos televisivos que ya ha aceptado.