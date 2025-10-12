Morante se corta la coleta y dice adiós al mundo del toreo

El torero sevillano Morante de la Puebla se cortó hoy la coleta, como señal de retirada, tras cortarle las dos orejas al cuarto toro de la corrida de la Hispanidad en la plaza de Las Ventas, en Madrid. El torero, que había sido volteado duramente por el toro cuando lo recibía de capa, se recuperó para hacerle una faena de gran entrega, y no exenta de riesgos, remató con una estocada de perfecta ejecución para cortar las que pueden ser las últimas dos orejas de su carrera.

Natural de La Puebla del Río (Sevilla), en 1995 debutó como novillero en Madrid y el 29 de junio de 1997 tomó la alternativa en Burgos con César Rincón como testigo y Fernando Cepeda de padrino. Su primer lance como matador tuvo lugar el 21 de abril de 1998 en la Maestranza de Sevilla y el 14 de mayo de ese mismo año confirmó la alternativa en Madrid y fue apadrinado por Julio Aparicio y Manuel Díaz 'El Cordobés' actuó como testigo.

El torero ha tenido una carrera memorable dentro del mundo del toreo. Recibió el Premio Nacional de Tauromaquia en 2021 y en la Feria de Abril de 2023 cortó el primer rabo del siglo XXI concedido a un torero de a pie en la Maestranza de Sevilla desde hacía 52 años.

En el año 2000 recibió el premio a la Mejor Estocada en la Feria de Abril de Sevilla y salió a hombros de varias plazas como la de Vitoria o la de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). En las temporadas siguientes (2001 y 2002) participó en unos 60 festejos por temporada y obtuvo 76 trofeos.

Disminuyó su participación posteriormente hasta que el 17 de abril de 2004, poco después de su actuación en solitario en Las Ventas (Madrid), decidió suspender la temporada "por problemas psíquicos". Permaneció un tiempo en Miami, donde recibió tratamiento médico y reapareció en Olivenza (Badajoz) la tarde del 5 de marzo de 2005.

Primera retirada en abril de 2017

Maestro del capote, calificado como 'artista genial' o 'torero de toreros', el sevillano se retiró por tercera vez el 13 de abril de 2017, cuando al finalizar una corrida en El Puerto de Santa María anunció que se iba por "aburrimiento", enfadado por el tipo de toro de lidia "demasiado grande para los toreros de arte", pero reapareció el 12 de mayo de 2018 en Jerez de la Frontera.

Las siguientes temporadas fueron pletóricas, salió a hombros del coso de los Califas de Córdoba, así como de los de Granada, Plasencia, León, Huelva, Pontevedra, por citar algunos, y para el recuerdo queda la tarde del 28 de agosto de 2021, en Linares (Jaén), donde rindió tributo a Manolete con una antológica faena al toro 'Fardón' al que cortó las orejas y el rabo.

Ese año recibió el premio de la Asociación Taurina Parlamentaria correspondiente a 2020. Y fue en 2022 cuando culminó su empeño de torear cien corridas en una misma temporada para homenajear a su referente taurino: Joselito 'El Gallo'.

En los últimos años Morante también ha sido noticia por su proximidad al partido ultraderechista Vox, al que respaldó en las últimas citas electorales. El diestro andaluz, es desde 2013 Hijo predilecto de Puebla del Río.