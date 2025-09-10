Mónica García responde al enfado de los hosteleros por la ley antitabaco: "Desproporcionado y cancerígeno"

La aprobación del Anteproyecto de la Ley del tabaco sigue dando de qué hablar en las últimas horas, especialmente después de las quejas y las críticas que ha levantado entre los hosteleros por la prohibición de fumar en terrazas que se contempla.

Hostelería de España ha calificado esa prohibición como "desproporcionada" y ha advertido que la eficacia de la medida podría ser "muy limitada", ya que a su parecer los encuentros con fumadores podrían trasladarse a espacios cerrados como domicilios en los que aumente la exposición al humo.

También se quejan del "impacto negativo" que esta medida puede tener para el turismo y ponen de ejemplo las medidas tomadas en países como Francia, donde se ha optado por excluir a las terrazas de sus restricciones para no perjudicar a la hostelería.

"Generaría especial confusión entre los millones de turistas que visitan España cada año (…) Asimismo, supondría una carga añadida para los trabajadores del sector, que se verían obligados a asumir funciones de vigilancia que no les corresponden, lo que podría generar situaciones indeseadas con la clientela", apuntan desde Hostelería de España en un comunicado.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido directamente al comunicado de la organización a través de un mensaje en sus redes sociales en las que apunta que "tener que respirar humo ajeno en una terraza" es "desproporcionado y cancerígeno".

García, además, ha llamado a los hosteleros a presentar alegaciones a este anteproyecto de ley que "todavía tiene un recorrido". En una entrevista en 'Cuatro', la ministra ha señalado que los argumentos de los hosteleros son los mismos que cuando se prohibió fumar en espacios públicos cerrados en 2010 y que "a nadie le cuesta nada levantarse un momentito" a fumar alejados del resto.

"Los bares y los restaurantes son lugares de ocio, son lugares de sociabilidad. Y ellos mismos puede ser agentes de salud, pueden ser para proteger a sus clientes, para proteger a sus trabajadores, para proteger el entorno, para proteger la salud de la comunidad, la salud laboral", ha insistido García.