Monedero responde a las acusaciones de acoso sexual: "Cualquier comportamiento no puede ser sospechoso de punible"

El fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha respondido a las acusaciones de acoso sexual de un periodista y expresentador del canal de televisión de Pablo Iglesias -Canal Red- de las que el diario 'ABC' se hizo eco este miércoles.

El periódico tuvo acceso a un audio de WhatsApp que el periodista Sergio Gregori envió a Raquel Ogando, ex militante de Podemos, sobre los comportamientos cuestionables de Monedero con mujeres del entorno de la formación morada.

En dicho audio, Gregori le cuenta a Ogando que es conocedor de lo que se comentaba sobre los presuntos acosos sexuales de Monedero a varias chicas jóvenes a las que tenía acceso por su posición en Podemos.

"Esto lo sé yo desde hace mucho tiempo. A mí, 'X' (nombre de una de las chicas) me contó cosas muy fuertes de Juan Carlos, cosas de baboseo, cosas que tal como me las contó suena a agresión sexual, que es grave, y ella es la que ha decidido que no quería que eso trascendiera a la esfera pública...Como 'X' no quiso denunciar nada yo seguí manteniendo una relación normal y cordial con Monedero", asegura en el audio.

Pablo Iglesias apartó al Gregori en enero 2024. Él presentaba 'El Tablero' en 'Canal Red' y debido a su postura (contraria al líder de Podemos) en redes sociales y sus conversaciones con militantes del partido, acabaron retirándole.

El periodista asegura en la grabación a la que ha tenido acceso 'ABC' que lo que se rumorea sobre el comportamiento de Monedero con las mujeres son "más que rumores" y que lo que se sabe de él "es mucho más de lo que había oído sobre Errejón".

Llamadas de madrugada y "tocamientos"

Según cuenta Gregori, el fundador de Podemos también se puso muy pesado con una segunda chica. "No sé si la llegó a babosear pero se puso muy pesado en la Fiesta de la Primavera. La llamaba a las 3 de la mañana y la abrazaba, fue muy incómodo todo eso" y concluye diciendo que "no es algo que sea plato de buen gusto" para él.

La segunda joven que menciona Gregori en el audio, dio a conocer estos hechos en su canal de YouTube, pero sin mencionar al político.

Por su parte, Raquel Ogando contó este miércoles en el programa 'Todo es Mentira' en 'Cuatro' que ella misma había sido testigo de "cierto acercamiento físico" injustificado a una mujer. "Nos sorprendió a todos los que estábamos allí, a alguien a quien consideraba amiga. Fue en la Fiesta de la Primavera y no lo vi pertinente, no sé, por la diferencia de edad, por la posición, y porque no había una reacción personal ni nada que pudiera explicarlo", ha explicado la exmilitante de Podemos. Además, ha asegurado que varias mujeres denunciaron internamente en Podemos "presuntos acosos de Monedero".

Varias mujeres lo denunciaron internamente en Podemos

Así lo ha confirmado elDiario.es este jueves. El digital ha tenido acceso a un correo electrónico enviado por una mujer a la Secretaría de Feminismos de Podemos el martes 12 de septiembre de 2023. En él, la mujer relata que Monedero se dedica a "manosear" a mujeres jóvenes en entornos del partido.

"Buenas tardes, me pongo en contacto con vosotras porque tengo conocimiento directo desde hace años y es vox pópuli que el señor Juan Carlos Monedero se dedica a incomodar y manosear a mujeres jóvenes en entornos del partido en los que tiene acceso a ellas", explica en el correo. Dos días después, el 14 de septiembre de 2023, Monedero anunció en redes sociales su dimisión del único cargo que aún mantenía en Podemos.

Pese a la queja por escrito de esta mujer, Podemos no denunció a Monedero. Fuentes oficiales del partido han confirmado a elDiario.es que, pese a apartarle del partido, "nadie comunicó nunca esas protestas a Monedero" y el fundador de Podemos siguió participando en actos de la formación morada hasta después de septiembre de 2023.

Monedero asegura que "no tiene nada que esconder"

Tras salir a la luz las acusaciones de presuntos abusos sexuales, Monedero ha respondido al periodista Sergio Gregori a través de una publicación en su cuenta de 'X'.

En el mensaje, Monedero critica las declaraciones de Sergio y asegura que "no tiene nada que esconder". Afirma que sus palabras están basadas en rumores sin pruebas y señala que, durante años, Podemos ha sido objeto de numerosas acusaciones infundadas que nunca se han materializado en pruebas, lo que considera "una persecución política".

Asimismo, Monedero expresa su apoyo a la ley "solo sí es sí" y subraya la importancia de la empatía en las relaciones. No obstante, advierte que "no todo comportamiento puede ser considerado sospechoso o punible sin evidencia". Critica la manipulación mediática de su caso y lamenta que Sergio, siendo periodista y por la relación que les unía, no le haya consultado antes de publicar las acusaciones.