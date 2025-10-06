COLECCIONISTAS

La moneda de 1 céntimo por la que los coleccionistas pagan hasta 50.000 euros

Fue diseñada en 2002 por el arquitecto alemán Rolf Lederbogen y cuenta con un diseño peculiar

ondacero.es

Madrid |

Monedas de 1 y 2 céntimos. Foto de archivo
Monedas de 1 y 2 céntimos. Foto de archivo | EUROPA PRESS

Las monedas inferiores a 50 céntimos generalmente tienen poco uso en el día a día. Las que menos tienen son las de 1 céntimo y las de 2, que normalmente se acumulan en el monedero de forma casi permanente. Pero, ¿qué ocurriría si una de estas monedas tiene un valor de unos 50.000 euros en el mundo del coleccionismo?

Diseñada en 2002 por el arquitecto alemán Rolf Lederbogen, esta moneda de 1 céntimo es de las más buscadas. Su valor depende de su estado y de su rareza, pero puede alcanzar grandes cifras dentro del mercado.

Cómo identificarla

Para identificarla se debe prestar atención a varios factores. Por un lado, hay que estar atentos al material: algunos ejemplares están fabricados completamente en acero, que es distinto al acero recubierto de cobre de las monedas normales, por lo que su color es distinto.

También resalta el diseño de su reverso, en el que aparece una hoja de roble con dos bellotas colgando que están rodeadas por las 12 estrellas de la Unión Europea.

En subastas y plataformas especializadas como eBay, conseguir este objeto puede alcanzar un valor de entre 45.000 y 50.000 euros.

Otras monedas importantes

Además de esta moneda, también hay otras en el mundo del coleccionismo que tienen un gran valor. Algunas de ellas son las monedas de la II República o las pertenecientes a la época del reinado de Alfonso XIII, que pueden alcanzar un valor de hasta 2.000 euros si su estado es perfecto.

A nivel internacional, los coleccionistas ponen el ojo en ejemplares como la 'Double Eagle' de 1933 de Estados Unidos; la 'Brasher Doubloon de 1787 (EE. UU.) o el 'Tálero' austriaco y el 'Soberano' británico, entre otros.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer