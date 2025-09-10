REDES SOCIALES

Moncloa estrena cuenta en TikTok para contar el día a día o "algún 'salseíto' institucional"

El objetivo es acercar a la ciudadanía a lo que verdaderamente ocurre día a día en el interior de La Moncloa

ondacero.es

Madrid |

Pedro Sánchez en una foto de archivo
Pedro Sánchez en una foto de archivo | EUROPA PRESS

Dos cuentas de TikTok para el nuevo curso político del Gobierno: el presidente Pedro Sánchez y La Moncloa se estrenan en esta red social para contar cómo es su día a día desde el interior. Así lo han anunciado a través de una publicación en la citada plataforma.

"Llevamos mucho tiempo pensando cómo empezar aquí", aseguran en el vídeo. "Ahora que ya hemos convencido a nuestros jefes, se nos ha ocurrido enseñaros qué pasa de verdad en La Moncloa. Queremos compartir cómo es el día a día aquí dentro y también algún que otro 'salseíto institucional'".

Un primer vídeo dedicado a Gaza

Por su parte, el presidente del Gobierno ha iniciado su paso por TikTok con un vídeo sobre lo que está ocurriendo en Gaza: "Me gustaría dedicar mi primer vídeo en esta red social a hablar de ello", detalla. "España desde el primer momento ha condenado los ataques terroristas de Hamás a Israel (...) Por supuesto que tiene derecho a defenderse y garantizar su prosperidad, pero defenderse no es atacar hospitales ni matar a gente de hambre".

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer