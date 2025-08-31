¿Es un mito la noche de bodas?

El vestido, las flores, el banquete… Las bodas ya no son lo que eran. Cada vez son más las parejas que apuestan por una celebración hecha a su medida, lejos de tradiciones rígidas y de clichés. Pero hay un detalle que sigue llamando la atención: la famosa noche de bodas.

Hemos hablado con Cristina González, responsable de prensa de bodas.net, y es que según una encuesta realizada por este portal, el 94% de las parejas considera que la noche de bodas es un mito. Y es que hoy ya no se trata de cumplir un guion escrito, sino de vivir ese momento como realmente apetezca.

¿Y cómo lo hacen? Pues casi la mitad, el 49%, decide pasarla a solas con su pareja. Un 31% opta por descansar y relajarse… y un 20% prefiere alargar la fiesta hasta el amanecer, ya sea en un hotel, en casa o incluso en la finca donde se celebró la boda. Detrás de estos cambios hay una transformación social profunda. Antes, casarse era el punto de partida para formar una familia, comprar una casa o tener hijos. Hoy, solo el 4% de las parejas se casa por ese motivo.

La mayoría, un 56%, lo hace porque considera que es un paso más en su historia de amor. De hecho, el 86% de las parejas ya vive junta antes del gran día y uno de cada cuatro tiene hijos incluso antes de pasar por el altar.

Eso sí, incluso en medio de tanto amor… también hay discusiones ¿Con qué frecuencia? El 31% admite que discute todas las semanas o casi. Otro 30% dice que una o dos veces al mes, y un porcentaje muy similar, cada dos o tres meses. Solo un 10% asegura que nunca discute.

¿Y el motivo más común? La convivencia. Casi la mitad, el 48%, señala que es la chispa que enciende la mayoría de sus peleas. Un dato que cobra sentido si pensamos que ocho de cada diez parejas ya comparten casa antes de casarse.

Pero al final, el amor siempre gana. Nueve de cada diez parejas asegura que, pese a las diferencias, lo que realmente las mantiene unidas es el cariño. Y quizá esa sea la clave: más allá de tradiciones y mitos, cada boda, y cada pareja, escribe su propia historia.