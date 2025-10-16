La mitad de las personas tratadas por adicción sufren algún problema de salud mental

Un 49% de las mujeres y un 45% de los hombres que acuden a tratamiento por adiciones con sustancia presentan una enfermedad psíquica de forma simultánea, según se ha desvelado en el informe "Perfil de las adicciones en 2024", la décima edición elaborada por la Red de Atención a las Adicciones (UNAD).

"Cada caso debe ser tratado desde su propia naturaleza y de manera individual. No podemos aventurarnos a saber en cada caso si la adicción llegó primero o fue el problema de salud mental el primero, ya que son fenómenos que pueden tener una relación directa, indirecta, o no tener relación", explica la secretaria general de UNAD, Encarnación Pámpanas.

Por tanto, desde la entidad abogan por abordar cada caso desde la cooperación y la colaboración de los mecanismos de salud mental y de adicciones. Consideran que los datos están dando un toque de atención para redoblar los esfuerzos en esta materia.

Para elaborar el informe, UNAD ha reunido datos de 37.889 personas con problemas de adicciones con o sin sustancia que fueron atendidas el año pasado por 102 entidades de la red. La mayoría de los casos corresponden a personas adictas a alguna sustancia, mientras que 1.304 de ellas, tienen otro tipo de adicción que no involucra sustancias.

Perfiles por género

El perfil de las mujeres atendidas es mayoritariamente el de una adulta, mayor de 49 años, española, que cuenta con estudios primarios y que está en desempleo. Lo más habitual es que tenga hijos o hijas, y que presente algún problema de salud mental (49% de los casos). La lista de las sustancias más consumidas la encabeza el alcohol, seguido de la cocaína y el cannabis. Lo más frecuente es que lleve consumiendo más de once años, habiéndose iniciado antes de la mayoría de edad (42% de los casos.)

Además, se ha observado que, por razones de estigma, de miedo al juicio social, o por el simple rol de mujer en la sociedad, hay una prevalencia del consumo de alcohol, tabaco ansiolíticos y somníferos. Desde UNAD argumentan que el panorama de las mujeres las lleva a "parir sin que se note que han parido, envejecer sin que se note que han envejecido, y a tener adicciones sin parecer adicta." El acceso a este tipo de sustancias o fármacos es sencillo y los últimos pueden conseguirse con tan sólo una receta.

En el caso de los hombres, las características de edad y contexto social son similares a las de las mujeres, salvo que además de algún problema de salud mental, presentan también problemas de salud físicos y no tienen hijos. La principal sustancia de consumo es la cocaína, seguida del alcohol, la heroína y, en menor medida, el cannabis. En su caso, el consumo se viene dando desde hace más de once años con inicio previo a la mayoría de edad. Es más, 1 de cada 10 personas con adicciones a sustancias empezaron a consumirla antes de los 14 años, por lo que la red ya ni siquiera considera la mayoría de edad un hándicap a la hora de acceder a ciertas sustancias como alcohol o tabaco.

Adicciones sin sustancia

Una parte del estudio ha sido confeccionada con personas que no tienen adicciones motivadas por las drogas. Entre las mujeres, la edad supera los 49 años, tienen empleo e hijos y no presentan enfermedades. Su principal adicción son las máquinas tragaperras, seguidas del bingo, y los videojuegos en el ámbito online.

Los hombres presentan una reducción en la franja de edad, que se reduce de los 34 a los 41 años, tienen trabajo pero no descendencia, y tampoco presentan enfermedades. En este caso, también son las máquinas tragaperras las que más adicción generan, seguidas de las apuestas deportivas tanto en el ámbito físico como en el online.

Prevenir para que el consumo no se convierta en adicción

El foco del informe se pone directamente sobre una prevención precoz y eficiente. Eider Hormoaetxea es la coordinadora de la Comisión de Prevención de UNAD, sostiene que actuar a tiempo permite paliar el impacto de las adicciones en las personas y en la sociedad. "La intervención temprana y la detección precoz son clave para evitar que los consumos se conviertan en adicciones en el futuro", remarca.

En 2024, 39 entidades de la red UNAD desarrollaron actividades de prevención que alcanzaron a 1.200.000 personas, con un equilibrio entre hombres y mujeres de entre 20-30 años. Esto refuerza la idea de que la prevención debe estar presente no solo en la adolescencia, sino en todas las etapas de la vida. Hormoaetxea defiende que la prevención no es un complemento, sino una estrategia básica, imprescindible y transformadora que necesita recursos estables, financiación, continuidad y calidad, mediante un compromiso político que la sitúe en el centro de las políticas públicas.