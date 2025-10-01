La ministra de Igualdad pide disculpas a las víctimas por el "ruido" generado por los fallos de las pulseras y anuncia una investigación

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha pedido "disculpas" a las víctimas de violencia de género por el "ruido" provocado por los "fallos" de las pulseras telemáticas para maltratadores y ha avanzado que el Ministerio ha iniciado una investigación interna "exhaustiva" al respecto.

La ministra ha comenzado su comparecencia en el Pleno del Senado pidiendo "disculpas" a las víctimas de violencia de género "por el ruido generado en torno a su seguridad, que solo añade más inquietud y miedo a una situación que ya es lo suficientemente dura a diario".

No se ha disculpado por cómo ha abordado su Ministerio el escándalo de las pulseras telemáticas de control de la orden de alojamiento en casos de violencia de género. En cambio ha reiterado sus disculpas por el ruido generado en torno a la seguridad del sistema Cometa encargado del seguimiento de las pulseras e insistido en que siguen "trabajando con firmeza en el acompañamiento y protección que merecen" las víctimas.

Respecto a los "fallos" sobre los que alertó la Fiscalía en su Memoria en la migración de datos del sistema cuando se tenía que traspasar su información de una empresa a otra, Redondo ha señalado que "se realizó sin interrupciones en la prestación del servicio y se acompañó en todo momento de una formación específica para el equipo encargado de su gestión".

Simplemente ha reconocido que durante la transición y migración de plataformas "pueden surgir incidencias", pero ha dicho que "lo relevante es que existe un protocolo de actuación inmediato que permite resolver cualquier dificultad de manera rápida y efectiva".

En cualquier caso, Redondo ha anunciado que se ha iniciado "una investigación interna exhaustiva que podrá derivar, en su caso, en exigencias de responsabilidades si las cláusulas del contrato no han sido finalmente respetadas".

"El sistema opera con normalidad"

La ministra ha apuntado que "actualmente el sistema opera con total normalidad y sin incidencias relevantes consolidándose como un servicio estable, seguro y mejorado respecto al modelo anterior. Es cierto, y creo que todos somos conscientes de que ningún sistema tecnológico puede considerarse infalible".

De la misma manera, ha subrayado que no le constan excarcelaciones como consecuencia de fallos en la geolocalización de los dispositivos. En todo caso, ha explicado que, a raíz de las "incidencias técnicas" destacadas en la migración de los datos, se implementó un "plan de seguimiento exhaustivo" que "busca responder de manera más ágil a cualquier eventualidad, identificando áreas de mejora y asegurando la máxima protección de las víctimas".

Además, ha explicado que el contrato actualmente vigente concluye el 26 de mayo de 2026. Por ello, ha agregado que el Ministerio de Igualdad se encuentra trabajando en la elaboración de los pliegos del próximo concurso.

Redondo ha informado que, en estos nuevos pliegos, se exigirá el desarrollo de una aplicación de consulta en tiempo real accesible para la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, así como la configuración individualizada de idioma en los distintos dispositivos, un módulo específico de gestión de quejas y el refuerzo del personal especializado en sala.