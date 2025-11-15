Miles de personas se manifiestan en Bilbao para exigir "el fin del genocido" antes del encuentro Euskadi-Palestina

Miles de personas en dos marchas diferentes han salido a las calles de Bilbao para mostrar su solidaridad con Palestina, antes del partido que van a disputar las selecciones de Euskadi y Palestina en San Mamés. Un encuentro al que van a asistir representantes políticos e institucionales como el lehendakari, Imanol Pradales, y la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego.

Ambas marchas han compartido el mismo mensaje: exigir el fin del genocidio en Palestina, si bien los convocantes no eran los mismos y presentaban distintos matices políticos. Además, las manifestaciones también han servido para reivindicar la oficialidad de la selección vasca de fútbol.

Primera marcha

La primera marcha ha empezado a las 17:30 horas y ha sido convocada por la plataforma Gernika-Palestina, el movimiento soberanista Gure Esku y la organización deportiva Gu ere Bai, que aboga por la oficialidad de las selecciones vascas, y ha contado con el apoyo de EH Bildu.

Un fuerte dispositivo de seguridad, formado por el helicóptero de la Ertzaintza y agentes antidisturbios, se ha desplegado para cubrir el desarrollo de la marcha que ha recorrido la Gran Vía, calle principal de Bilbao, desde la Plaza del Arriaga hasta el estadio.

Dos banderas, la palestina y la ikurriña, han compuesto la cabecera de esta multitudinaria manifestación, precedida por una pancarta con el lema "Euskal Herria Palestina. Genozidioa stop". Los manifestantes han coreado, desde el inicio, el eslogan "Boikot Israel. Palestina askatu" (Boicot a Israel. Palestina libre).

Segunda marcha

La segunda marcha, por su parte, ha empezado en el mismo lugar y ha sido convocada por por la plataforma PalestinarekinElkartasuna y las gradas de animación de Euskal Herria. Ha congregado a unas 20.000 personas,según fuentes municipales, bajo el lema "Gora palestina erresistentzia! Euskal Herria eta Palestina askatu" (Arriba la resistencia palestina! Libertad a Euskal Herria y Palestina).

Los manifestantes, que han coreado lemas como Israel estatu terrorista (Israel, estado terrorista) y ha discurrido entre bengalas y petardos, gritos contra el genocidio en Palestina y algunas canciones entonadas por los manifestantes. A su paso por la Gran Vía han ardido dos contenedores, lo que ha obligado a actuar a los bomberos.

Finalmente, ambas manifestaciones han desembocado en la explanada del Estado de San Mamés donde, a las 20.30 horas, ha comenzado el partido entre ambas selecciones.