Miles de personas llenan las calles de España en defensa de la mujer por el 25N: "Viva la lucha feminista"

Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra este 25 de noviembre, miles de personas han salido a las calles de España en defensa de la mujer.

En Madrid, dos manifestaciones han recorrido la ciudad entre consignas, pancartas y prendas moradas y, aunque divididas, reivindican los mismos objetivos: el fin de las violencias machistas y combatir el negacionismo. El porqué de esta división se remonta a hace algunos años por las discrepancias existentes en torno a la ley trans, la abolición de la prostitución y los efectos de la ley del 'solo sí es sí', entre otras cuestiones.

Madrid, dividida un año más

La primera de ellas ha sido organizada por el Foro de Madrid 25N y el movimiento Feminista de Madrid y ha partido hacia las 18:30 horas bajo el lema 'Contra la violencia machista y el negacionismo. ¡Basta de abandono institucional!'.

A la manifestación han asistido, entre otros, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha cargado contra el Partido Popular por romper los consensos que defiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "Desde el Gobierno queremos grandes consensos para avanzar. Lamentablemente, esos consensos se han roto estos días, como ha ocurrido en la Federación Española de Municipios y Provincias por culpa del PP. Pedimos que no intente nadar y guardar la ropa. O está con el pacto de Estado o está con Vox", ha zanjado.

Belarra carga contra Feijóo: "Es un peligro para las mujeres"

En el caso de la segunda manifestación, convocada por la Comisión 8M del Movimiento Feminista de Madrid, ha contado con el respaldo de Sumar y Podemos, representado por Ione Belarra, que ha acusado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de ser "un peligro para las mujeres" por querer derogar la ley del 'solo sí es sí'. Así lo ha defendido ante los medios de comunicación, donde ha asegurado que "las mujeres no necesitamos ningún hombre que nos proteja, necesitamos políticas públicas feministas".

Insiste en que derogar la ley 'solo sí es sí' "implicaría que mujeres que han sufrido una agresión sexual no reciban protección y asistencia especializada. Animamos a todas las mujeres a movilizarse y a frenar a la ultraderecha con más derechos".

Manifestantes en Madrid | Agencia EFE

Unas 1.400 personas llenan las calles en Barcelona

En Barcelona, cerca de 1.400 personas han reclamado la erradicación de las distintas formas de violencia contra las mujeres y los feminicidios, además de pedir más recursos y protección "reales" para las víctimas. Convocadas por Novembre Feminista, las manifestantes llevaban pancartas en las que se podía leer 'Si yo no quiero, tú no puedes' y 'No es un caso aislado, es cosa del patriarcado'; al grito de lemas como 'Viva la lucha feminista'.

Entre los lemas coreados durante la marcha se ha escuchado 'Disculpen las molestias, nos están asesinando', además de recordar a otros colectivos vulnerables como por ejemplo 'Ninguna persona es ilegal' y cuestionar "el auge de la derecha y la extrema derecha que promueve discursos de odio".

Otras ciudades se tiñen de morado

Miles de personas han sumado sus voces por las ciudades de Castilla y León para reclamar "basta ya". En Ávila, más de 150 personas han hecho un homenaje a las víctimas de violencia de género, con especial recuerdo para las 38 mujeres que han perdido la vida este año a mano de sus agresores.

En Palma, más de 1.000 personas han salido a las calles en dos manifestaciones simultáneas para pedir la erradicación de esta violencia. Es el cuarto año consecutivo que la ciudad acoge dos manifestaciones separadas para conmemorar el 25N. Bajo gritos de "No son muertas, son asesinadas" y "Fuera machismo de nuestras calles", las marchas se han desarrollado con los lemas 'El machismo mata, la lucha feminista se sostiene' y 'Combate la violencia machista, milita feminista'. Una vez finalizadas, se han leído los manifiestos.

En Andalucía, los sindicatos UGT y CCOO han exigido reforzar los mecanismos de apoyo y prevención para las víctimas de violencia de género durante la concentración celebrada en Almería, donde han reiterado su compromiso "firme e inquebrantable" con la erradicación de todas las formas de violencia machista tanto en el ámbito laboral como social.