Miles de manifestantes se reúnen en un 8M marcado por un llamamiento al 'No a la guerra'

Miles de personas han vuelto a manifestarse por numerosas ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en una jornada en la que no han faltado las reivindicaciones fundamentales del movimiento feminista, pero en la que se ha colado el 'No a la guerra'.

En una jornada desapacible por la lluvia y el frío en muchas ciudades, el movimiento feminista ha mantenido el pulso de la movilización, en algunos casos con marchas divididas (Madrid, Barcelona o Sevilla) por las discrepancias que aún persisten pero con reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista.

Una de las pancartas vistas en la manifestación del 8M | Belén Gómez del Pino

"No estamos solas, faltan las asesinadas"

"En lucha por nuestra dignidad", se pudo leer en la marcha de Santiago de Compostela; "No estamos solas, faltan las asesinadas" se escuchó en las dos manifestaciones de Madrid; "No nos callan" gritaron en Toledo, y "Sin mujeres no hay revolución" dijeron desde Palma.

A ese frente común, se ha sumado la denuncia generalizada contra la guerra tras el conflicto bélico desatado en Oriente Próximo, con pancartas como 'No a la guerra'; 'Donde crece el fascismo, crecen las guerra', 'Ni guerras que nos destruyan ni una paz que nos oprima. Mujeres contra las guerras'.

Tampoco se ha olvidado el avance del negacionismo y la importancia de la educación de los más jóvenes, para que no se distancien de la aspiración de conseguir un mundo igualitario.

Un niño porta una pancarta en la manifestación del 8M | Belén Gómez del Pino

Madrid y Barcelona, las más numerosas

Miles de participantes en las marchas se han congregado en el centro de Madrid, donde se han convocado dos manifestaciones, y donde algunos participantes han mostrado su confusión por saber desde dónde partía la suya.

La más numerosa, salía de Atocha hasta Sevilla, convocada por la Comisión 8M, con una pancarta con el lema "Feministas Antifascistas. Somos más. En todas partes". En ella ha coincidido una nutrida representación de los dos partidos de la coalición de Gobierno, además de las dirigentes de Podemos, Irene Montero e Ione Belarra.

"Nos enfrentamos a un puñado de mierdas tristes que va a quemar el planeta para ganar aún más dinero y poder, que trata la vida como un videojuego", reza el manifiesto de las convocantes, que elevan a 160.000 participantes.

Poco antes del acto final de la manifestación, la Policía ha intervenido cuando un grupo de 6 u 8 personas ha increpado y golpeado a los asistentes.

"Feminismo internacionalista"

La otra convocatoria, del Movimiento Feminista de Madrid, ha recorrido céntricas calles desde Gran Vía hasta Plaza de España con la proclama "Feminismo internacionalista": "¡Ni veladas! ¡Ni explotadas! ¡Ni prostituidas! Feminismo internacionalista: ninguna mujer queda atrás".

A la marcha, en la que se ha transmitido un claro mensaje abolicionista y contra la ley trans ('ser mujer no es un sentimiento'), ha acudido una delegación del PP, y sus convocantes calculan que han asistido 20.000 personas.

En Barcelona, la convocatoria organizada por la Asamblea 8-M ha congregado -según la Guardia Urbana- a más de 23.000 mujeres, que portaban prendas, banderas y pañuelos de color morado -el emblema del feminismo- bajo el lema "Ni un paso atrás. Lucha transfeminista ante el imperialismo colonial y fascista".

Manifestaciones multitudinarias en Sevilla

La marcha ha partido pasadas las 11.40 horas de los Jardinets de Gràcia hasta el Arc de Triomf, con un acto final. Su manifiesto denuncia las políticas represivas y antimigratorias impulsadas por la administración de Donald Trump, el auge de los conflictos armados a escala global y el recorte de derechos.

Esta macha se considera la unitaria de la capital catalana, aunque la Coordinadora Moviment Feminista de Barcelona, que integra a una veintena de entidades, también ha convocado su propia manifestación por el centro.

Las manifestaciones más multitudinarias en Andalucía se han desarrollado en Sevilla, donde había dos convocatorias paralelas, aunque en todas las capitales de provincia se ha hecho hincapié en el avance de discursos reaccionarios contra el feminismo.

Pancartas del 8M | Belén Gómez del Pino

La movilización atraviesa de Extremadura a Canarias, Navarra y Murcia

El 'no a la guerra' se ha colado en las manifestaciones de las principales ciudades de Extremadura y, así, en Mérida, la convocatoria partía a mediodía de la plaza de España, con un ambiente festivo y actuaciones musicales.

En Zaragoza, la 'marea violeta' ha atravesado algunas de las principales calles del centro, donde se encontraba Isabel, una mujer que marchaba junto a su hijo de 10 años: "Para mí es importante educar a mi hijo en igualdad, que sepa que no es más por ser un hombre, que debe respetar y escuchar, porque las mujeres tienen muchas cosas que decir”.

Miles de mujeres y hombres han tomado las calles en Euskadi en favor de la igualdad y en contra del "imperialismo" y la "instrumentalización" del feminismo para "legitimar" guerras, en una jornada en la que se ha evidenciado la división del movimiento feminista, con cuatro movilizaciones convocadas en Bilbao por organizaciones diferentes.

"Amigas, el fascismo lo paramos las feministas"

Bajo la lluvia, miles de personas, se han manifestado en Pamplona, con un llamamiento a construir "Otro mundo desde el feminismo". El colectivo Salam Gaza ha distribuido 'pañuelos feministas solidarios', cuyos fondos se destinarán íntegramente a proyectos de ayuda humanitaria dirigidos a garantizar el acceso a agua potable, alimentos y apoyo sanitario para la población de Gaza.

Unas 15.000 personas han participado en Murcia en una manifestación en la que se han podido ver pancartas con lemas como "Juntas contra la desigualdad y la precariedad"; "Adelante las mujeres trabajadoras", "No a la guerra. Ni agresión, ni torturas. Prisioneras palestinas libertad" o "Amigas, el fascismo lo paramos las feministas".

En un ambiente familiar y festivo ha transcurrido la marcha en Gran Canaria, mientras que en Tenerife, la pancarta de la Plataforma Feminista gritaba: "Ni guerras que nos destruyan ni una paz que nos oprima. Mujeres contra las guerras".

Vitoria, Palma, Santander, Málaga, Logroño, Teruel han sido escenario de manifestaciones por el 8M, entre otras muchas.

Asistentes a la manifestación del 8M | Belén Gómez del Pino

Las declaraciones políticas

"Hoy también estamos movilizándonos en solidaridad con las mujeres iraníes. Nos proclamamos en defensa de la paz y de todas las mujeres del mundo. No hay democracia si no hay democracia feminista. Adelante, mucho optimismo y mucha paz en el mundo", ha dicho la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha participado en la manifestación la de la Comisión 8M en Madrid.

Junto a ella, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha defendido el feminismo como el movimiento más transformador de nuestra sociedad y que tiene un objetivo común, independientemente de las sensibilidades: la igualdad, los derechos y la libertad de las mujeres.

El ministro de Transición Digital, el socialista Óscar López, ha subrayado en esta misma marcha que las "mujeres sufren en el ámbito digital la violencia lo que ante sufrieron en el espacio físico" y, por ello, el Gobierno estará a la cabeza en la regulación de las redes sociales.

"Luchamos por los derechos de las mujeres en Irán, pero, sobre todo, este año lo que queremos es trasladar, que no creemos que la guerra solucione nada", ha dicho en Sevilla la vicepresidenta primera, María Jesús Montero.

"Las feministas salimos a la calle horrorizadas" por la situación en el mundo y "muy convencidas de que España, que es el país del 'no a la guerra', puede ser un refugio frente al horror de Trump", ha asegurado Irene Montero.

El PP defiende el feminismo "auténtico" frente a las "barrabasadas" del Gobierno

La delegación del PP en la marcha del Movimiento Feminista de Madrid ha estado encabezada por su vicesecretario de Educación e Igualdad, Jaime de los Santos, quien ha dicho que su partido defiende el feminismo "auténtico" frente a las "barrabasadas" del Gobierno, en referencia a la 'ley del solo sí es sí', los fallos de las pulseras antimaltrato o la ley trans.

El presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado en un acto en Tordesillas (Valladolid) que el Gobierno "ha humillado a las mujeres" con actuaciones que reflejan que "el machismo es tan estructural al 'sanchismo' como la corrupción".

En Valladolid, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha apelado a los jóvenes para que consideren que la igualdad "mola más" y "es más erótica" que la "imposición machista".

En Barcelona, Jéssica Albiach (Comuns) ha remarcado que "siempre, pero especialmente ahora, ser feminista es decir 'No la guerra'".