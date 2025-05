El milagro de Salva en Barajas: de dormir en el aeropuerto a encontrar trabajo en Espejo Público

Durante casi cuatro años, Salva ha vivido entre terminales, pasillos y bancos del aeropuerto de Barajas. Es uno de los cerca de 400 sintecho que cada noche buscan refugio en el aeropuerto madrileño. Pero este lunes, su vida cambió en directo gracias a una entrevista en el programa Espejo Público. Lo que parecía una conversación más sobre la cruda realidad de los sin hogar se transformó en una oportunidad real de futuro.

Todo comenzó cuando Salva compartió su historia: una vida marcada por la precariedad laboral, una familia rota por el alcoholismo y una estancia en Barajas que comenzó como algo temporal y terminó prolongándose casi cuatro años. Su testimonio emocionó a la audiencia por su sinceridad y por su claridad al denunciar la criminalización que sufren muchas personas en su misma situación.

La inesperada oferta

La respuesta del público fue inmediata. El programa recibió decenas de mensajes de apoyo… y ofertas de trabajo. Salva había pedido una oportunidad, y esa oportunidad llegó. En pleno directo, la reportera de Espejo Público le comunicaba la noticia: un empresario asturiano, Fernando Fernández, contactó con el programa para ofrecerle empleo como camarero en su hotel. La oferta incluía alojamiento, pensión completa y un contrato indefinido a partir del arranque de temporada.

“Yo sé lo que es pasarlas putas”, decía Fernando con una franqueza que tocó a todos. “A mí me dieron una oportunidad y me gusta dar oportunidades”. Salva, visiblemente emocionado, no dudó. Aceptó la oferta en el acto. “Es justo lo que necesito”, dijo, agradeciendo no solo el empleo, sino la posibilidad de volver a mirar hacia adelante. Incluso vio en el traslado a Asturias una forma de estar más cerca de su pareja, que vive en Logroño.

Salva, consciente de su altavoz, lanzó un mensaje contundente: “Probad a vivir una semana en el suelo con las ventanas abiertas. No lo aguantáis. Y nosotros llevamos años”.

Su historia no acaba aquí. Salva quiere mantener el contacto con la comunidad que ha creado en el aeropuerto, luchar por sus derechos y visibilizar que detrás de cada persona sin hogar hay una historia que merece ser escuchada.