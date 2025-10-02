Miguel Ricart, único condenado por el crimen de Alcásser, asegura que hay siete implicados

El caso Alcásser fue uno de los primeros crímenes mediáticos de la historia de España moderna y es considerado uno de los capítulos más famosos de la crónica negra en nuestro país.

Miriam, Toño y Desiré, tres niñas de 14 y 15 años, fueron secuestradas, violadas, torturadas y asesinadas, después de salir una noche a una discoteca de los alrededores del municipio valenciano en 1992.

Dos meses y medio después, la investigación señaló a Antonio Anglés y Miguel Ricart como responsables de los hechos, aunque solo Ricart pudo ser condenado porque Anglés lleva, desde entonces, en paradero desconocido.

Ricart fue condenado a 170 años de prisión, aunque gracias a la doctrina Parot logró salir de la cárcel en noviembre de 2013, y ahora vuelve a estar en el punto de mira mediático después de conceder una entrevista al canal de YouTube 'El Rincón del Disidente'.

Ricart asegura en la entrevista que le amenazaron de muerte y que fue coaccionado para participar en unos crímenes por los que señala a los hermanos Anglés, Antonio y Mauricio, como autores de los asesinatos de las niñas. Apunta, además, que fueron hasta siete las personas que participaron en la violación y que el crimen se produjo en un antiguo almacén cerca de Catadau y no en la caseta La Romana, como recoge la sentencia judicial.

La investigación de un criminólogo podría reabrir el caso

Paralelamente se ha publicado otra entrevista en el podcast 'Animales Humanos' con el criminólogo Félix Ríos en la que explica que su equipo, en una nueva inspección en los coches vinculados al crimen, ha detectado una posible mancha de sangre que coincide con el testimonio de Ricart.

"Le propondremos al juez realizar pruebas forenses modernas respecto a los puntos oscuros. De esas pruebas sólo han llegado los resultados de una, la reinspección de los coches, y justamente encontramos sangre (…) Quedan seis o siete informes más que tienen que llegar", ha explicado.