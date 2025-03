Miguel, el hombre que ha muerto dos veces, en 1994 y tras la dana: "No tiene ni historia clínica"

El juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, encargado de la instrucción de la muerte de las 227 personas por la dana del pasado 29 de octubre de 2024, continúa recabando testimonios de familiares de las víctimas. Según el sumario, la mayoría de las muertes se produjeron antes de que llegara el aviso de protección civil.

Una de las personas que murió fue Miguel M.M. pero su historia es de las más extrañas. Su cadáver se encontró en un campo de naranjos perteneciente al término municipal de Quart de Poblet. Siguiendo el procedimiento, la juez instructora se puso en contacto con su familia.

La sorpresa llega cuando a su hija Jessica le preguntan por el estado civil de su padre, el cual desconoce porque "fue declarado fallecido en el año 2015 por un auto por el Juzgado número 14 de Granada" tal y como ha contado en un programa de Telecinco.

A partir de aquí comienza la investigación para esclarecer qué ha pasado. Jessica ha contado que llevan 40 años sin saber nada de su padre porque, después de divorciarse, desapareció en agosto de 1984. En 2015, después de tantos años sin saber nada de él, fue declarado muerto. En el auto se establece que la fecha de su muerte es el 1 de agosto de 1994.

La autopsia es clara: Miguel falleció por la dana

"Se declara el fallecimiento el día 1 de agosto del 94. Le dio un juez por muerto, pero siempre te queda el gusanillo de decir... ¿Estará vivo?" ha relatado Jessica.

Sin embargo, la autopsia realizada por el Instituto de Medicina Legal de Valencia determinaba que el origen de la muerte es "violento y accidental, entre el 29 y 30 de octubre de 2024" por "asfixia mecánica por sumersión en medio lodoso" Es decir, la riada arrastró a Miguel, provocando su muerte. "Pensábamos que había sido una equivocación" ha dicho Jessica cuando ha contado que le llamaron en octubre.

40 años sin rastro: ni movimientos bancarios, ni llamadas...

Algo que también ha llamado la atención de las hijas de Miguel es que en todo este tiempo no ha habido llamadas, ni movimientos bancarios, ni historial clínico: "Si es que, el último movimiento bancario era del ochenta y poco. Anteriormente que si no lo han encontrado, nunca había ido al médico, que no tenía historia clínica. No solicitó la pensión de jubilación. Incluso el DNI que se dejó en casa de esos antiguos...", ha añadido la hija.

De hecho, el ayuntamiento de Quart de Poblet ha indicado que "ni esta persona ni sus familiares están empadronados en el municipio". Otra incógnita más acerca de cómo habrá sido la vida de Miguel en estos 40 años.

"Acabó en Valencia y afortunadamente tenía las huellas dactilares para identificarlo" ha continuado explicando Jessica. "Ese pequeño alivio de decir ya por fin lo hemos encontrado", aunque ha añadido que están "un poquito reacias hacia él" ya que "estaba a cuatro horas y media de camino y no ha venido nunca a saber nada de sus hijas".

Jessica y su hermana han aportado el certificado de defunción expedido hace casi diez años, por lo que Miguel M.M. aparece dado por muerto en dos ocasiones. Ahora, al menos está "muerto, pero lo hemos encontrado" ha concluido.