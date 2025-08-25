Miguel Bosé señala a los responsables de los incendios: "Los mismos psicópatas que en DANAS, apagones, volcanes..."

La peorola de incendios que ha vivido España en toda su historia llega a su tercera semana. Son ya más de 350.000 hectáreas calcinadas, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales. Y una vez ha pasado lo peor en la mayor parte del país, o al menos eso esgrimen las autoridades pertinentes, empiezan ahora a salir las voces críticas sobre la gestión y prevención de los fuegos.

Uno de los últimos en mostrar su 'indignación' ha sido el artista Miguel Bosé quien ha escrito un airado mensaje en mayúsculas en su cuenta de Instagram: "No sé por dónde empezar. No encuentro palabras que estén a la altura de poder aliviar, reconfortar y traer paz y sosiego a tantos miles de personas que lo han perdido todo en todos y cada uno de los incendios que han asolado y siguen asolando nuestro país, España".

Con todo, Bosé continúa incluso señalando a los que, según él, son los responsables de la ola de incendios: "Sabemos bien quienes son los criminales responsables, lo sabemos muy bien", dice y añade: "Los mismos cobardes y psicópatas que han abandonado a la gente en medio de danas, apagones, volcanes, violencia callejera y que solo saben machacar al ciudadano, humillándole, creándole pobreza y robándoselo todo".

"Llevar a la Justicia a los responsables"

Miguel Bosé exige que se lleve a la Justicia a "esos responsables" y que se depuren responsabilidades: "Llevar ante la Justicia a todos los responsables de tanta miseria, sufrimiento, abandono, es la prioridad que tenemos que exigirle a quienes estén dispuestos a recuperar nuestro país, a devolver su identidad y su grandeza, con aquellos que trabajen para un proyecto de país que dignifique a todos, con ellos tenemos que estar. Esto no puede seguir así, ni un día más. A Dios le pido que todo este dolor nos haga inquebrantables. Solo así..."